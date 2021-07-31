東京奧運｜代表團獲勝　往往取決於「這2點」

日本東京奧運會7月23日開幕。英媒25日指，在現代奧運會中，大多獲勝的代表團隊均得益於兩個關鍵因素，它們分別為主場優勢和有利的政治形勢。
美國格雷斯諾特體育數據公司（Gracenote）20日預測，日本隊將利用主場優勢，在東京奧運中獲得61枚獎牌，較上屆奧運多20枚。
《經濟學人》25日報道，自第一屆奧運以來，擁有主場優勢的主辦國家已10次成為贏得最多獎牌的國家，包括舉辦由1896年至1912年之間5屆奧運的主辦國。
因素一：地理優勢
報道稱，與外國運動員相比，主辦國可以讓國內選手更容易地參賽。
這間媒體舉例，美國1904年在密蘇里州（Missouri）舉辦聖路易斯（St. Louis）奧運時 ，各個代表前往美國中西部勞心勞力，再加上正值俄羅斯和日本在太平洋開戰，導致美國代表佔運動員總數約80%。美國最終贏得近85%獎牌。
因素二：政治形勢
這間媒體認為，奧運比賽結果還受地緣政治動盪影響。
報道指，自二戰起，有2場奧運出現主辦國獲得一邊倒勝利的情況，這分別是蘇聯1980年舉辦的莫斯科奧運和美國1984年舉行的洛杉磯奧運。
這兩個國家陷入冷戰，導致他們各自發起抵制對方奧運的活動。包括美國在內65個國家拒絕參加莫斯科奧運，蘇聯則連同13個盟國在4年後拒絕前往洛杉磯參加美國舉辦的奧運。
東京奧運・日本疫情丨東京增3300宗確診 延長緊急狀態至8月31日東京奧運｜撇不開種族標籤 大坂直美「不夠日本」仍然是外國人？東京奧運︱蘋果Siri讀出金牌榜時疑「跳過中國」 內地網民不滿東京奧運│ 日本隊獎牌榜名列前茅 全靠大數據「神隊友」？
文章指，最大對手缺席賽事讓主辦國佔盡優勢。加拿大1976年舉辦奧運時，蘇聯獎牌數量比值為20%，美國是15%。而蘇聯在莫斯科奧運的獎牌數量比值上升11個百分點至31%，美國在洛杉磯奧運的獎牌數比值亦躍到25%。