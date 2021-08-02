美國兩黨通過基建計劃　5,500億涉及多領域

特朗普（Donald Trump）在其任內不停高喊「讓美國再次偉大」，而繼任者拜登（Joe Biden）也延續了前任政府關於「讓美國再次偉大」的路線，呼籲兩黨合作，推動美國國內基礎設施建設，從而推動美國經濟的發展以及在國際競爭中繼續保持領先的地位。

7月28日，參議院兩黨終於就拜登主張的跨黨派基礎設施建設計劃達成了一致，以67-32的結果在參議院通過。在此次表決中，民主黨人表現出空前的政黨團結，50位民主黨參議員均表示贊同，此外，17位共和黨參議員也投了贊同票。

儘管兩黨關於具體項目以及如何籌集資金等方面存在分歧，談判曾多次陷入僵局，但在疫情期間刺激美國經濟發展以及加強對華競爭方面，兩黨的利益一致，並最終達成合作，成為了拜登上台以來的首次跨黨派合作。拜登表示該計劃是「近一個世紀以來，對我們（美國）的基礎設施和競爭力進行最重要的長期投資。」

這項基礎設施建設計劃涉及5,500億美元的項目資金，將會幫助美國加強各領域的基礎設施建設，包括投資1,100億美元用於修建新的道路、橋樑和主要項目並授權未來五年的地面交通項目；投資110億美元用於交通安全項目；投資390億美元用於實現交通現代化以改善老年人和殘疾人的無障礙條件；投資660億美元用於鐵路建設，實現東北走廊的現代化並提供鐵路升級服務；投資75億美元建設全國電動汽車充電器網絡；投資75億美元生產零排放巴士、低排放巴士與渡輪；投資420億用於港口與機場維修；超過500億美元用於建設彈性的水利基礎設施；投資550億美元用於清潔飲用水；650億美元用於寬帶建設；投資210億美元用於環境整治；730億美元用於清潔能源傳輸領域等。

美國總統拜登於白宮就經濟和基建計劃發言。(AP)

拜登表示，「這一計劃向世界表明，我們的民主可以發揮作用，實現目標，並取得重大成就。正如我們當年修建橫貫大陸的鐵路和州際公路一樣，我們將再次改造美國，推動我們走向未來」。可見，此項基建計劃對拜登來說意義重大，基建計劃不僅是兩黨合作的重要成果，也是幫助美國恢復經濟、與中國競爭的重要手段。

拜登在白宮發言中強調該計劃對於與中國競爭的意義，表示這項計劃將有助於確保美國在與中國及世界其他國家在全球經濟領域的競爭。美國國內的這一基建計劃與對外推行的「為世界重建美好未來」計劃（B3W, Build Back Better）將成為拜登政府與中國在基建領域博弈的重要工具。

國內的基建計劃將提高美國在經濟領域的競爭力，而「為世界重建美好未來」的海外基建援助計劃將增加美國在國際舞台上的影響力，在經濟領域與外交領域增強美國對華的競爭優勢，基建計劃將成為拜登政府與中國這個「戰略競爭者」博弈的重要武器，而兩黨的合作也使拜登的底氣更足。

該計劃還未最終通過成為法案，兩黨關於一些具體內容的談判仍在繼續，撥款以及具體的實施仍存在變數。基建計劃能否取得拜登想要的效果仍尚未得知，基建計劃在中美競爭中的實際影響仍待觀察。

另外，美國無法照搬中國的自上而下的經濟規劃和管理方法，落實時間緩慢，該計劃的效果反饋時間長，短時間內恐怕收效甚微，難達到拜登預期的對華競爭的效果。