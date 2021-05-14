諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer：大市場小政府已到盡頭

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-14 11:01

2018年諾貝爾經濟學獎得主Paul Romer在演講中，提及到政府與市場的關係。他指出，作為一個國家，要明白什麼需要做。過去一些地方主力依靠市場，政府的重要性相對減低，但這樣的發展或已到盡頭，因為未來十年至幾十年，有部份工作只可以政府做到，故此要確保政府有足夠強大。

Paul Romer指，過去可能有人對民主有偏執的想法，但事實上近年開始有更多人欣賞強硬政府，分別是爆發2008年金融危機及 2020年新冠疫情。他補充，當人民太過依賴市場，便無法保護公眾利益。

他認為，香港過去在好多方面都取得領先優勢，展現到小政府大市場的力量，但優勢已經愈來愈少，除非香港人聚焦新焦點，不是再依賴市場。

Paul Romer提到，過去西方發展透過強大市場模式的成長，但同時帶來很多不平等問題，例如是貴族專權、歐洲君主制 ，財富落在少數富人，結果後來出現刺殺君主、革命、推翻君主制，並不相信完全自由的市場。

他又指，當出現經濟大蕭條，有好多人變得貧窮，經濟突然崩塌，更多人相信要強大國家帶領。故此，即使支持市場模式，同時要相信強大政府，例如要中央銀行防止有物價通脹等問題。

他點出，有些事對社會有益但對公司無利，結果市場不會去做，這個時候要政府去資助發展，不能只讓企業做一些對社會無益但盈利的發展。其中，Paul Romer直接提到比特幣，認為有些創新會造成危機，部分金融創新會引起犯罪行為，是不應被鼓勵。