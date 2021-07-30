薩摩亞新總理：將取消中國貸款支持的碼頭工程

撰文：何文翰
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太平洋島國薩摩亞（Samoa）新任總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataʻafa）7月28日證實，她會取消一項獲得中國資助的港口建設計劃，但沒有關上薩摩亞與中國接觸的大門。

馬塔阿法28日接受路透社訪問時稱，自己只會批准對薩摩亞有明顯好處的投資項目，並稱在美國實際上「撤出」太平洋地區之際，中國對這地區的興趣已有所增加。

馬塔阿法成為薩摩亞首位女性總理。她來自反對黨信仰統一黨（Faatuatua i le Atua Samoa ua Tasi，簡稱FAST Party）。

圖為2017年9月8日薩摩亞時任副總理馬塔阿法到阿皮亞機場，迎接澳洲時任總理特恩布爾。（AP）

項目是在瓦尤蘇灣（Vaiusu Bay）建造一個碼頭，中國為此提供1億美元資助。

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薩摩亞人口約20萬。中國目前是薩摩亞單一最大債主，債務約2億美元，佔薩摩亞外債務約40%。

澳洲廣播公司（ABC）5月22日報道她接受專訪的內容，她除在言談間表示有意撤銷瓦尤蘇灣發展項目，也稱：「我們與中國關係良好，以及我看不到我們的政府（在薩中關係）會有什麼不同。」

她在專訪中稱：「我們這是一個小國，這刻我們的港口和機場是為應付一個小國的需要。我想這計劃以及它的規模是不切實際」。她說國家港口及入境點需要改進，「但我不太肯定那大型基建計劃是必須做。」她指的是中國協助進行的瓦尤蘇灣碼頭工程。

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