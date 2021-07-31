美國男足支持女足同工同酬　要求法院恢復審視薪金爭議

美國女子足球隊7月30日在東京奧運八強賽事中憑互射十二碼擊敗荷蘭，晉身四強。她們賽前獲男子隊傳來特別的支持——向法院要求恢復關於薪金的官司，務求令女子隊的人工與男子隊看齊。



美國男足的代表律師30日向第九巡迴上訴法院的狀紙中表示，男足與女足站在同一陣線，爭取她們獲應得的同酬，並指出美國足總一直以「一個國家，一個隊伍」為口號，作為男、女足的宣傳。

女足遭受次一級待遇

他們認為在過去超過三十年，足總一直視女足球員為二等公民，在薪金及工作環境上歧視她們，即使美國足球有出色的財政增長，但向女足支付的人工遠低於男足。因此男足覺得足總向外界發出錯誤訊息，就是女子即使處於最高水平，無論她們如何努力或成功，但都可以被僱主輕視和低估。

女足球星摩根（Alex Morgan）率領一眾球員在2019年3月入稟控告美國足總，指根據2021年12月到期的集體談判協議，與男足在2018年12月失效的同類協議相比，她們不是與男足同工同酬，因此要求合共6700萬美元賠償。

美國女足球星摩根（中）率領一眾球員與足總對簿公堂，要求改善薪金水平。（AP）

律師：女足優秀表現與薪酬不成正比

洛杉磯區域法院一名法官在去年5月駁回訴訟，稱她們拒絕接受與男足相似的逐場計算薪酬架構，反指從兩隊補償金總數再除以比賽總數計算，認為女足的薪金比男足多。女足因此提出上訴，而男足的律師亦認為，法官當時的計算過於簡單，無法反映女足的成功與男足同一時期災難表現的事實。

女足在去年12月與美國足總達成協議，就包機、住宿、場地及專業人員安排與男足看齊，足總亦同意支付相等人工，但只限於總會控制的賽事，由國際足協（FIFA）舉行的賽事則不包括在內。

美國女足曾四奪女子世界盃冠軍，在東京奧運亦打入四強。相比之下，美國男足即使無法晉身2018年世界盃，不過薪金仍然優於女足。他們支持女足同工同酬，甚至應該比男足多數倍。（Reuters）

男、女子世界盃獎金差天共地

FIFA在2018年世界盃向32個參與隊伍提供4億美元（同下）獎金，其中冠軍法國獲3800萬。相比之下，有24隊參賽的2019年的女子世界盃，其總獎金只有3000萬，當中成功衛冕的美國獲分400萬。

第九巡迴上訴法院三名法官可能在今年較後時間或2022年初聽取雙方陳詞。