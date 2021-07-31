美國制裁古巴警隊　哈瓦那強烈反對

美國7月30日宣布制裁國家革命警察局及其局長和副局長、以及古巴內政部屬下的國家革命警察局及其局長和副局長。美國財政部稱，古巴政府自11日起鎮壓和平的民主示威，美國制裁是對古巴行動的回應。



古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodríguez）30日譴責華府此舉，表示美國對古新制裁是信息誤導和對古侵犯，美國企圖以此為其對古巴實施非人道封鎖開脫。

羅德里格斯30日在Twitter上說，強烈反對美國將國家革命警察局及其兩名主要領導人列入「虛假名單」，稱該制裁措施「毫無根據」。

Rechazo enérgicamente la inclusión de la Policía Nacional Revolucionaria y sus dos principales jefes en listas espurias de EEUU.



Estas medidas arbitrarias se suman a la desinformación y agresión para justificar bloqueo inhumano contra #Cuba. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 30, 2021

古巴部分地區11日發生反政府遊行活動，古巴政府隨後出示相關證據，指出活動由美國政府直接插手，企圖破壞古巴社會穩定。古巴政府還要求美國解除對古封鎖，尊重古主權。

美國總統拜登：圖為7月30日，美國總統拜登（中）在白宮與古巴裔領袖會面。（AP）

美國總統拜登（Joe Biden）30日在白宮與一群古巴裔領袖會面時說：「會有更多（制裁），除非古巴有一些重大的轉變，而我不預料此事（會發生）。」

美國22日已宣布制裁古巴國防部長洛佩斯（Alvaro Lopez Miera）和古巴內政部的特種部隊。

新華社引述古巴政府統計，僅在美國前總統特朗普（Donald Trump）執政的4年內，美國政府對古採取的單方面制裁措施就超過240項，其中超過50項在新冠疫情肆虐背景下開始實施，給古巴民眾的生活帶來嚴重衝擊。據統計，僅在2019年4月至2020年12月間，美對古封鎖已造成古巴91.57億美元的損失。自1962年以來，美國對古巴封鎖已導致古巴累計損失1478.53億美元