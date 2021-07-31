新冠肺炎｜數國加強防疫　澳洲和中國江蘇省旅客入境新加坡須隔離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續對一些地方造成困擾，須推出不同程度的措施應對。例如新加坡政府規定，8月2日晚上11時59分起，澳洲旅客入境後須在指定設施隔離14天，中國江蘇省旅客需在住所隔離7天。
新加坡衞生部7月31日稱，由於近日澳洲和中國江蘇省的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案增加，政府決定收緊對兩地旅客的入境限制。持新加坡航空通行證的短期旅客則不准入境，包括來自中國者。
澳洲
澳洲悉尼7月31日新增210宗新冠肺炎本地感染個案，當地的封鎖措施最少持續至8月底。
悉尼警方為防反對抗疫措施的示威者聚集，7月31日封鎖市中心。警方關閉火車站、禁止的士載乘客到市中心、在市中心設置檢查站並部署1,000名警員，驅散聚集的人。
昆士蘭州（Queensland）東南部自7月31日下午4時起實施居家令。州內11個地方，包括布里斯班、黃金海岸和陽光海岸（Sunshine Coast）的民眾亦須遵守新封鎖措施。
韓國
韓國截至7月31日零時，新增1,539宗確診個案，累計確診個案達198,345宗。全國新增18宗病情嚴重的新冠肺炎個案，令累計重症個案增至317宗，是自1月以來，重症個案首次超過300宗。
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