新冠肺炎｜數國加強防疫　澳洲和中國江蘇省旅客入境新加坡須隔離

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續對一些地方造成困擾，須推出不同程度的措施應對。例如新加坡政府規定，8月2日晚上11時59分起，澳洲旅客入境後須在指定設施隔離14天，中國江蘇省旅客需在住所隔離7天。



新加坡衞生部7月31日稱，由於近日澳洲和中國江蘇省的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案增加，政府決定收緊對兩地旅客的入境限制。持新加坡航空通行證的短期旅客則不准入境，包括來自中國者。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為7月23日，新加坡實施防疫措施，一個美食中心的座位被圍封。（Reuters）

澳洲

澳洲悉尼7月31日新增210宗新冠肺炎本地感染個案，當地的封鎖措施最少持續至8月底。

悉尼警方為防反對抗疫措施的示威者聚集，7月31日封鎖市中心。警方關閉火車站、禁止的士載乘客到市中心、在市中心設置檢查站並部署1,000名警員，驅散聚集的人。

昆士蘭州（Queensland）東南部自7月31日下午4時起實施居家令。州內11個地方，包括布里斯班、黃金海岸和陽光海岸（Sunshine Coast）的民眾亦須遵守新封鎖措施。

澳洲新冠肺炎疫情：圖為7月31日，澳洲悉尼警員截查進入市內的車輛。（Reuters）

韓國

韓國截至7月31日零時，新增1,539宗確診個案，累計確診個案達198,345宗。全國新增18宗病情嚴重的新冠肺炎個案，令累計重症個案增至317宗，是自1月以來，重症個案首次超過300宗。