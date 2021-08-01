馬來西亞民眾不顧防疫限聚令上街示威　要求首相下台

馬來西亞首都吉隆坡7月31日有民眾上街示威，要求首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）辭職。



數百名黑衣示威者無視因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施、禁止公眾聚集的防疫禁令，發動反政府示威。現場大多民眾戴着口罩並彼此保持社交距離，揮舞寫有「失敗的政府」的標語牌及黑色旗幟。

警方大陣仗部署並阻止示威者進入中央廣場，隨後集會和平解散。主辦組織稱當天有約1,000人參與集會，警方則指現場有400人左右。

法國媒體指，儘管政府下令封城，疫情仍在升溫，民眾對政府處理疫情手法及慕尤丁在國家陷入危機時仍力圖保住政權而日益感到憤怒。報道引述吉隆坡一名示威者稱：「我們（發動）鬥爭是因為，當人民正在受苦，這個政府卻忙着玩弄政治」。