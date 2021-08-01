新冠肺炎｜可穿越疫苗屏障　美國CDC籲應把Delta變種當新病毒看待

美國疾病控制和預防中心（CDC）近日發表一份報告，指出新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）Delta變種傳染力大增，降低疫苗預防作用。但為免引起公眾質疑疫苗有效性，降低接種率，報告指政府可能要面對「溝通挑戰」。



CDC近日一份報告指出，Delta變種病毒傳染性有如水痘，每一名受感染者可再傳染8至9人。而即使已完成疫苗接種，感染Delta變種病毒後，體內病毒數量與未接種者無異，意味同樣可把病毒傳染他人。

圖為7月24日，美國紐約有反防疫苗措施的人舉行集會抗議。（Reuters）

因此報告建議，口罩令應擴展至全國，在戶外亦應戴上口罩，防止病毒傳播。報告還呼籲政府必須承認「抗疫出現變化」，應把Delta變種病毒當成新病毒看待。

不過文件指出，政府可能要面對「溝通挑戰」。在告知國民Delta變種病毒威力的同時，要避免引起公眾質疑疫苗的有效性，而進一步降低接種率。

特別是過去政府一直強調疫苗可防止感染及傳播，報告指政府需繼續強調疫苗能有效降低感染後重症及死亡率。