新西蘭「黎明突襲」涉歧視　總理向太平洋島民正式道歉

新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）8月1日下午在奧克蘭市政廳代表新西蘭政府就上世紀70年代，新西蘭搜查非法移民的「黎明突襲」（Dawn Raids）行動正式道歉。這些行動主要針對太平洋島民進行，帶有種族歧視色彩。



阿德恩在講話中就此向社群「正式和毫無保留的道歉」，承認突擊搜查對島民家庭造成傷害，稱政府對這些情況的發生表示「悲傷、懊悔和遺憾」，並稱希望此舉能帶來寛慰及和解。

阿德恩宣布將為太平洋地區的學生提供獎學金和資助，政府還將支持太平洋地區藝術家和歷史學家對「黎明突襲」行動進行全面客觀的記錄。

圖為4月10日新西蘭總理阿德恩在奧克蘭就英國菲臘親王逝世發表聲明。（AP）

1974年至1976年，新西蘭政府對非法移民進行嚴厲打擊，執法人員經常在黎明時分或深夜時分突擊搜查逾期滯留的非法移民，通常涉及嚴苛的、有辱人格的對待，包括言語及肢體方面。搜查主要針對太平洋島民的住處、辦公場所，甚至是教堂，被抓獲的非法移民被起訴或被驅逐出境。

當時來自歐美和來自太平洋島國的逾期滯留人員比例接近，但是當時針對歐美非法移民的訴訟僅佔總數的5%，針對太平洋島民的訴訟佔到了85%。新西蘭對太平洋島民的種族歧視，使島民社區遭受長期不公正待遇。

新西蘭太平洋島民活動組織在2021較早時呼籲政府正式道歉，獲得大量巨大支持。