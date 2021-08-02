被美英及以色列指責襲擊油輪致2死　伊朗否認與事件有關

一艘以色列油輪在阿曼海域遭襲擊，造成包括1名英國人在內的2人死亡，美英指責伊朗發動了此次襲擊，但遭到伊朗的否認。



2021年7月29日，美國國務卿布林肯在訪問科威特時出席新聞發布會。（AP）

據路透社報道，美國和英國8月1日表示，他們認為伊朗周四（7月29日）在阿曼附近海域對一艘以色列管理的油輪實施了襲擊，造成1名英國人和1名羅馬尼亞人死亡，美英兩國都承諾將與合作伙伴一同作出回應。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在一份聲明中稱，「根據現有訊息，我們堅信伊朗發動了這次襲擊，使用單向爆炸無人機殺死了兩名無辜的人。」布林肯他補充說，這次襲擊「沒有正當理由」。布林肯說：「我們正在與我們的合作伙伴一起考慮我們的下一步行動，並與該地區內外的政府就適當的反應進行磋商。我們很快就會做出反應。」

2021年6月21日，伊朗當選總統萊希（Ebrahim Raisi）出席在德黑蘭舉行的記者會，展現強硬風格。（Reuters）

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）8月1日早些時候表示，英國評估得出的結論是，伊朗極有可能使用了一架或多架無人機作出「非法和無情的」襲擊。拉布說：「我們認為這次襲擊是蓄意的、有針對性的，而且伊朗明顯違反了國際法。」他補充說，英國將與國際夥伴合作，做出「一致的回應」。

以色列油輪「默瑟街號」（Mercer Street）7月29日在阿曼附近的阿拉伯海遭武裝無人機襲擊，以色列相信，伊朗認為以色列7月初對該國鐵路系統發動網絡攻擊，於是以此報復。以色列總理貝內特（Naftali Bennett）指責德黑蘭「試圖逃避責任」，稱德黑蘭的否認是「懦弱的」。貝內特在8月1日的內閣每周會議上說：「我毫不含糊地宣布：伊朗襲擊了這艘油輪。」他補充說，情報支持他的這一說法。

在以色列指責伊朗之後，伊朗8月1日早些時候否認與這次事件有關。伊朗外交部發言人哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）在8月1日的例行新聞發布會上說，「以色列的這種指責是為了轉移人們對事實的注意力，是毫無根據的。」