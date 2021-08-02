東京奧運｜希臘舉重運動員含淚宣布退役　背後原因令人心酸

希臘舉重運動員亞科維迪斯（Theodoros Iakovidis）7月31日在東京奧運會賽後宣布，由於經濟困難，已經無法繼續維持運動員生涯，將會退役。



亞科維迪斯曾代表希臘參加2016年夏季奧運會，2018年在地中海運動會中奪金，2020年在IWF世界盃摘銀，也曾出戰2016年里約奧運會，2021年再次以希臘代表隊一員身份參加東京奧運會。

亞科維迪斯在接受媒體採訪時淚流滿面，他說此次奧運比賽自己發揮不夠好，一切都結束了。他說：「我很累，不能再忍受這種情況了。」

他指，「我不是因為悲傷而哭泣，因為我似乎沒有表現得很好。我哭是因為一切都結束了。難過的是我沒能在100%的狀態下發揮水準，無法冷靜投入訓練，並舉出符合我身上國旗的表現。」

亞科維迪斯透露自己在運動員生涯中幾乎沒有收入，每個月僅從希臘舉重聯合會領取200歐元（約1,846港元）為參賽做準備，在這種情況下，就連物理治療也無法正常進行，因為物理治療師了解他經濟拮据，不會收錢，這令他無法承受。

圖為2021年7月31日，希臘舉重運動員亞科維迪斯出戰東京奧運舉重項目男子B組96公斤級比賽。（Getty）

亞科維迪斯稱，有時甚至汽車已經沒有足夠的燃油，只能依靠步行，「在我的職業生涯裏有很多這樣的黑暗時刻」。他說：「我再也承受不了（經濟拮据）這件事。」

亞科維迪斯透露，他並不是唯一面臨經濟困境的希臘運動員，除了少數擁有國家資源的頂級運動員外，還有很多運動員都需要支持。他希望國家機制能夠發揮作用，幫助所有運動員，在現實中提供資助。