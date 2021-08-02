東京奧運｜奧運金牌無價　2名運動員忍痛割愛皆因「這個字」

奧運的金牌當然不會是全金製造，那只是由一塊銀再鍍金而成，實際的價值很有限。對運動員來說，奧運金牌是至高無上的榮譽，價值連城。但有運動員因各種原因，可能要把這塊金牌出售變賣。「錢」是最大的原因，但這不會只發生在窮困的國家，在美國也有例子。



在1980年，韋爾斯（Mark Wells）和帕維里奇（Mark Pavelich）是美國傳奇曲棍球隊的一員。兩人在紐約州冬季奧運的冰上曲棍球上，史詩式擊敗當年的蘇聯獲得冠軍，但兩人往後的遭遇讓他們不得不捨棄身上的奧運金牌。

圖為1980年，紐約冬奧，美國冰上曲棍球隊歷史性擊敗蘇聯奪冠。（AP）

為動手術維持生活變賣金牌

韋爾斯在奧運前NHL蒙特利爾加拿大人（Montreal Canadiens）選中，但即使在在奧運奪冠後，他亦未能入選大聯盟。他後來被交易到底特律紅翼（Detroit Red Wings），再轉往紐約遊騎兵（New York Rangers），最後一直在小聯盟遊走，直至1982年退休時，他從未參加過NHL比賽。

韋爾斯退休後，在他的家鄉密歇根州開餐廳營業，但在一次的工作時搬運重貨時受傷，不得不接受長達11小時的手術治療。醫生期間發現他患上罕見的退行性脊椎疾病。

面對無法工作與沮喪，韋爾斯不得不以4萬美元的價錢，把自己的奧運金牌賣給一位私人收藏家。

「賣掉獎牌讓我很傷心。」韋爾斯在2010年憶述時說道：「但我失去了我的家庭，我需要賣掉它才能做手術和維持生活。」「我別無選擇。」

圖為2015年2月，帕維里奇（右）出席一次冰上曲棍球的紀念活動。（AP）

傳奇運動員以自殺結束生命

帕維里奇的遭遇較韋爾斯好一點，他在奧運後效力紐約遊騎兵、明尼蘇達北極星（Minnesota North Stars）及聖何西鯊魚（San Jose Sharks），在NHL作賽。

他的妻子於2012年在家中陽台上意外墜落身亡後，帕維里奇的生活發生天翻地覆的變化。帕維里奇後來患上心理疾病，影響生活不能自理，最後需變賣他的金牌維持治療及生活。

在2019年，帕維里奇因襲擊鄰居被捕，因心理精神問題被判斷不合適接受審訊。最後帕維里奇在2021年3月，在明尼蘇達州一個治療中心，選擇以自殺結束自己的生命，終年63歲。

帕維里奇被指因運動員生涯讓他患上慢性創傷性腦病（CTE），再因妻子的突然逝世，對他造成嚴重打擊。

奧運選手出售他們的獎牌，對體育機構以至國家名譽帶來影響。今天的運動員都能獲得一系列的支援，包括助學金、援助和健康保險。

美國奧委會的運動員職業與教育計劃（ACE）旨在讓精英運動員過渡新生活做好準備，包括協助在職業、財務和自我營銷提供建議。國際奧委會亦有類似的運動員職業計劃，以協助運動員退休後管理生活轉變。