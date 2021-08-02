位於智利　全球最大銅礦進入罷工倒數計時　或致供應中斷

7月31日，位於智利的全球最大銅礦——Escondida銅礦的工會成員投票拒絕了礦主提出的最新合同要約，並決定罷工。不少行業人士擔心，在全球經濟持續從新冠疫情大流行的影響中復甦之際，此舉可能會導致銅這一關鍵金屬的供應出現中斷。



中國財聯社報道，Escondida銅礦位於智利北部的阿塔卡馬沙漠，是全球最大的銅礦，其產量幾乎佔到全球銅供應總量的5%。必和必拓目前管理着這一銅礦業務，持有該銅礦約58%的股份。其他投資方包括了力拓和日本三菱集團（Mitsubishi Corp.）。

99.5%工會成員拒絕必和必拓新合同

Escondida銅礦的工會周六晚間在一份聲明中表示，工會投票壓倒性地反對礦主(必和必拓)的新合同提議，2164名礦工（約為總數的99.5％）拒絕了該提議，只有11人支持。

工會表示，合同提議中並沒有包含工會此前要求的條款：即為工人在疫情期間保持礦場運營提供一次性獎金，以及與績效掛鈎的報酬和改進職業發展計劃，並使工人的子女享有與主管人員子女相同的教育福利。

必和必拓發言人此前在上周五的一份電子郵件聲明中表示，「公司提出的新報價改善了之前的條件，並在那些工人高度重視的問題上納入了新的福利。」然而，工會聲明則反駁稱，Escondida向礦工提出的最新合同報價中所謂的福利，實際上是建立在延長工作時間、增加工作要求和其他對工人來說更苛刻的條件之上。

「我們希望這次壓倒性的投票能敲響決定性的警鐘，促使必和必拓啟動實質性的談判以達成令人滿意的協議——如果他們想避免發生智利歷史上代價最慘痛的長期工會衝突的話，」工會聲明表示。

回顧歷史，Escondida銅礦的礦工在2017年也曾舉行過罷工，當時的持續時間長達44天之久。

罷工倒計時：政府調解期間成最後機會

在工會投票結果公布後，必和必拓已表示將要求政府介入進行強制性調解。

該公司在聲明中稱，「公司的利益始終是與員工達成協議，這就是為什麼我們保持開放的對話，併為此目的佔用所有可用空間。」必和必拓沒有就工會的具體要求置評。

分析人士表示，按照智利當地的法律，在政府強制調解期間礦工必須繼續工作，調解期最長為10天，因此儘管罷工已經進入倒計時，但目前還並不是板上釘釘之事。在各行各業，工會投票授權罷工通常被當做一種談判策略。

大宗商品諮詢公司Wood Mackenzie分析師Eleni Joannides在工會投票前表示：「市場以及價格是否將受到任何重大影響，將取決於10天左右後是否真的會罷工。」她還指出，「以當前價格來看，Escondida的談判情況看起來已影響到了市場。」

罷工事件會否推動銅價進一步飆升？

銅是製造電線和電機的關鍵原材料，並且在建築業等許多領域都廣泛使用。今年早些時候，銅價一度飆升至創紀錄的高位水平，因市場預期全球經濟將持續復甦，而能源轉型將需要大量銅來生產電動汽車和可再生能源。

採礦作業此前已經面臨着新冠肺炎疫情帶來的嚴峻挑戰。必和必拓在7月20日表示，由於採取了多項防疫措施，該公司包括Escondida在內的多個智利銅礦的運營並未中斷，但員工人數已有所減少。該公司報告稱，Escondida銅礦的銅產量預計將在本財年下降10%。必和必拓還表示，由於疫情的感染率上升，該公司在智利預計將面臨持續的運營挑戰。

儘管包括Joannides在內的一些分析師認為，近期銅價的上漲已經反映了人們對礦場運營中斷的預期，但其他分析師則依然擔心，罷工可能推動銅價進一步刷新歷史高位。LME期銅價格在上周攀升至了六周以來的最高位9924美元，此前銅價在5月份曾創下歷史高位10747.50美元。

摩根士丹利表示，智利銅礦的合同談判是短期銅價走向的一個關鍵焦點。該行表示，儘管由於產量增長超過需求，預計2022年銅市場將出現過剩，但今年市場仍將面臨銅短缺。

Fitch Solutions駐新加坡的分析師Sabrin Chowdhury也表示，Escondida銅礦的罷工風險正促使銅價短期前景看漲，中國中部地區的嚴重洪澇災害和美元疲軟也將使銅價受益。

Chowdhury指出，「無論罷工是否發生，都會導致投資者的恐慌，因為最近幾周交易所的銅庫存已急劇下降。市場已經很緊張了，需求超過了正在努力恢復到疫情前水平的供應。如果罷工真的發生，銅價將達到一個新的紀錄高點，比5月份的時候還要高。」