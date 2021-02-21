紐約華爾街銅牛藝術家離世　終年80歲

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-02-21 06:00

美國紐約華爾街地標「銅牛」（Charging Bull）的創作人、藝術家莫迪卡（Arthro Di Modica）2月19日在家鄉意大利西西里島（Sicily）因病離世，終年80歲。

莫迪卡19歲時到佛羅倫斯修讀藝術，並在1973年移居美國，在紐約蘇豪（SoHo）成立藝術工作室。美國在1987年經歷股災後，他在兩年後花了35萬美元私己錢創造一個3.5公噸重的銅牛，象徵當地經濟重生。

他生前接受《共和國報》（la Repubblica）訪問，談及到華爾街「非法放牛」的過程，指自己與40多名朋友參與「快閃」行動，指經過多次視察後，發現警員會相隔7至8分鐘就在華爾街巡邏，因此他們只有5分鐘時間完成卸貨。

意大利藝術家莫迪卡（Arthro Di Modica）在1989年創作「銅牛」，結果成為華爾街的著名地標。（AP）

他們決定在1989年12月16日在紐約證券交易所附近的公園卸下銅牛，之後遭警方沒收，不過卻惹來外界反對，當局最終決定將它遷至現在的位置。莫迪卡表示，自己原本是抱開玩笑心態製作銅牛，卻變成當地最受歡迎的地標。而他另一座銅牛像亦落戶上海，被喻為「外灘金融牛」

莫迪卡在美國生活超過40年後，晚年返回老家。他臨終前正計劃為家鄉維多利亞（Vittoria）建立一個40米高的馬匹的雕像，惟最終沒法親手完成。

他的喪禮會在22日舉行，當地亦會哀悼一天。