英國航母打擊群首度通過巴士海峽　解放軍軍艦一路跟隨

英國航母「伊利沙伯女王」號打擊群8月2日通過巴士海峽（Bashi Channel）北上，解放軍出動軍艦跟隨。



據台灣中時新聞網8月2日獨家最新消息，英國「伊利沙伯女王」號航母編隊8月2日首度通過巴士海峽，一路沿着台灣東部外海北上日本，期間，中國大陸派軍艦一路跟隨，台海軍軍艦也全程進行監控。

中時新聞網還稱，上午駐防在台東志航基地的戰機也緊急起飛前往監控，兩個小時後才返回基地，台防務部門則宣稱，對台灣周遭的「海空動態均嚴密掌控」。

據悉，「伊利沙伯女王」號或於9月在日本靠港。英媒此前已透露，為避免刺激北京，「伊利沙伯女王」號不會通過台灣海峽。據英國《每日電訊報》4月14日報道，英國調整「伊利沙伯女王」號航母前往亞太的航行路線，不再通過台灣海峽，避免激怒北京。

英國保守黨領袖施志安（Iain Duncan Smith ）表示，英國航母前往亞太地區部署，途經南海，是為了彰顯英國皇家海軍的國際影響力，向北京展示英國在該地區也有航行自由的權力。不過，台灣海峽屬於敏感水域，英國沒必要在此地挑戰北京，引發國際政治危機。

此外，「伊利沙伯女王」號近日也進入了南海，但是沒有進入中國南海島礁12海里以內，這也是為了避免刺激北京。

《環球時報》7月29日發表社評稱，「伊利沙伯女王」號來南海，無疑是為刷英國的存在感。中方要在此嚴正警告這個航母編隊：克制和守規矩是他們必須遵守的本分，請好好走成熟的國際航道，離中國島礁12海里領海遠一點。

中國國防部新聞發言人吳謙7月29日回應稱，中方尊重各國艦船依據國際法在南海享有的航行自由，但堅決反對有的國家出於挑釁的目的，不遠萬里派軍艦過來刷存在感。中國軍隊將採取一切必要手段，予以堅決有效應對。