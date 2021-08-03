新冠肺炎｜美國達成拜登設定的70%成年人疫苗接種率目標

美國疫情反彈，病例持續急增。美國8月2日宣布已完成美國總統拜登（Joe Biden）設定的疫苗接種目標，稱這是「美國抗擊疫情的一個重要里程碑」。



2021年3月25日，美國總統拜登在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，稱希望在自己上任後的首個一百天內為美國民眾接種2億劑新冠疫苗。（AP）

70%的美國成年人已至少接種了1劑新冠疫苗，這是美國抗擊疫情的一個重要里程碑，完成了美國總統拜登（Joe Biden）設定的疫苗接種目標，但時間晚了近一個月。

白宮新冠疫情數據主管沙帕爾（Cyrus Shahpar）在Twitter上表示，美國政府8月2日報告稱，過去一天注射了46.8萬劑疫苗，其中32萬劑是首次注射的人，並稱這一天是「里程碑式的周一」。

他說，首次注射疫苗的人數比一周前的25.7萬人有所增加。

Milestone Monday just in: Today we hit 70% of adults w/ at least one dose! +468K doses reported administered, incl. 320K newly vaccinated (vs. 257K last Monday). 7-day average of newly vaccinated highest since July 4. Let's continue working to get more eligible vaccinated! 🇺🇸 — Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) August 2, 2021

自4月份以來，美國疫苗接種的速度急劇下降，但由於新冠病毒德爾塔（Delta）變種的快速傳播，最近美國疫苗接種速度加快。

美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據顯示，截至7月30日，美國平均每天有超過7.2萬名新感染病例，這些新感染病例都是由Delta病毒變種引發的。

此前，5月初，拜登設定在7月4日美國獨立日達到70%的接種目標，他認為這是一個合理的門檻。但到了7月4日，只有67%的美國成年人至少注射了1劑新冠疫苗。