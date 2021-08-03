新冠肺炎｜美國達成拜登設定的70%成年人疫苗接種率目標

撰文：王忠會
出版：更新：

美國疫情反彈，病例持續急增。美國8月2日宣布已完成美國總統拜登（Joe Biden）設定的疫苗接種目標，稱這是「美國抗擊疫情的一個重要里程碑」。

2021年3月25日，美國總統拜登在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，稱希望在自己上任後的首個一百天內為美國民眾接種2億劑新冠疫苗。（AP）

70%的美國成年人已至少接種了1劑新冠疫苗，這是美國抗擊疫情的一個重要里程碑，完成了美國總統拜登（Joe Biden）設定的疫苗接種目標，但時間晚了近一個月。

白宮新冠疫情數據主管沙帕爾（Cyrus Shahpar）在Twitter上表示，美國政府8月2日報告稱，過去一天注射了46.8萬劑疫苗，其中32萬劑是首次注射的人，並稱這一天是「里程碑式的周一」。

他說，首次注射疫苗的人數比一周前的25.7萬人有所增加。

自4月份以來，美國疫苗接種的速度急劇下降，但由於新冠病毒德爾塔（Delta）變種的快速傳播，最近美國疫苗接種速度加快。

美國疾病控制及預防中心（CDC）的數據顯示，截至7月30日，美國平均每天有超過7.2萬名新感染病例，這些新感染病例都是由Delta病毒變種引發的。

此前，5月初，拜登設定在7月4日美國獨立日達到70%的接種目標，他認為這是一個合理的門檻。但到了7月4日，只有67%的美國成年人至少注射了1劑新冠疫苗。

新冠肺炎｜拜登：美國或迎來更多指引和限制措施新冠肺炎｜拜登要求公務員必須打針　籲向接種民眾派100美元新冠肺炎︱拜登擬29日宣布強制要求所有聯邦員工接種疫苗美國疫情丨聯邦政府強制員工接種疫苗　美國政府能帶起頭作用嗎？
拜登
新冠疫苗
新冠肺炎
美國疫情（新冠肺炎）
發表評論...