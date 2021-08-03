韓國回應金與正警告　稱尚未對韓美聯合軍演做決定

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正對計劃於8月中旬舉行的韓美聯合軍演發出警告，稱將損害朝韓關係，韓國方面做出回應。



據韓聯社報道，韓國國防部發言人夫勝粲8月2日在例行記者會上表示，韓美正就下半年聯合指揮所演習保持密切協商。

針對朝鮮勞動黨副部長金與正日前發表有關韓美軍演的談話，韓國國防部不予置評。

夫勝粲表示，韓方正在綜合考慮疫情形勢、韓美聯防態勢、戰時作戰指揮權移交進程、推動朝鮮半島實現永久和平的外交努力等各項條件，與美方緊密協商下半年聯合指揮所演習的相關事宜。

但此次美韓聯合演習的時間、規模和方式等問題均尚未確定，具體將由雙方商議決定。

美國國防部8月2日就金與正談話表示，美韓聯演是由韓美兩國決定的事宜，任何決策都將經雙方協商決定。

據報道，韓美仍在就按計劃實施聯合軍演進行協商，雙方計劃於8月10日至13日舉行預演性質的危機管理參謀訓練（CMST），16日至26日舉行韓美下半年聯合指揮所演習（21-2 CCPT），目前正在為此進行準備，但軍演規模和方式等將隨疫情形勢會有部分調整。

朝鮮領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正8月1日通過朝中社發表談話，警告稱如果韓國與美國如期舉行計劃中的聯合軍事演習，將損害朝韓兩國重建關係的決心。