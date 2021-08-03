菲律賓恢復與美國《訪問部隊協議》　杜特爾特承認原因與疫苗有關

撰文：胡文瀟
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菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）8月2日承認，菲方批准繼續執行與美國的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement），是為了答謝美國提供的疫苗援助。

據菲龍網8月3日報道，菲律賓總統杜特爾特在發表電視演講時，感謝美國拜登（Joe Biden）政府和美國人民向菲律賓捐贈新一批新冠肺炎（COVID-19）疫苗一同對抗疫情。

菲律賓總統杜特爾特稱，為表示對美國提供疫苗的感謝，菲律賓恢復了與美簽署的《訪問部隊協議》。（AP）

杜特爾特表示，目前菲律賓仍然面臨疫苗供應短缺的問題，但幾天後將獲得新一批疫苗，自己將親自前往機場迎接美國政府捐贈的300萬劑的莫德納疫苗。

杜特爾特補充說，菲方感謝美方提供的新冠疫苗，作為妥協，菲律賓批准繼續執行《訪問部隊協議》，他稱是一種答謝。

在美國國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）結束菲律賓訪問後，7月30日菲律賓宣布將全面恢復和美國的簽署的《訪問部隊協議》，杜特爾特2020年曾決定終止該協議，這一決定被視為菲律賓將轉向中國的信號。

《訪問部隊協議》是菲律賓與美國1998年簽署的重要軍事協議之一，協議規定美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。

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