菲律賓全面恢復與美國《訪問部隊協議》

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）7月30日感謝菲律賓防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）「完全恢復」關於在菲律賓部署美軍和軍事技術裝備的《訪問部隊協議》（Visiting Forces Agreement，VFA）。



菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）本有意取消它，如今撤銷這個決定。

協議是美菲關係重要的一部份。

圖為7月30日美國國防部長奧斯汀在菲律賓軍營阿吉納爾多營出席記者會。（AP）

奧斯汀在社交媒體Twitter發文稱感謝洛倫扎納部長與他討論一系列防務領域問題，包括杜特爾特總統全面恢復《訪問部隊協議》的決定。它稱這天突顯美菲同盟的重要性。他稱菲律賓是美國在亞洲歷史最悠久的同盟。

↓奧斯汀在Twitter發文

Thank you, Secretary @del_lorenzana, for discussing a range of defense topics, including President Duterte’s decision to fully restore the Visiting Forces Agreement. Today underscored the vital nature of our treaty alliance with Philippines, our oldest treaty alliance in Asia. pic.twitter.com/GCeac7D781 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 30, 2021

杜特爾特因美國拒向他的一名盟友發放簽證，稱會終止VFA，但數度將到期日推遲，最近一次是在6月。

菲律賓2020年2月宣布將會終止與美國簽署的《來訪部隊協議》，但此後菲方提出「基於當前區域形勢的變化」，自2020年6月1日起暫停終止該協議6個月。2020年11月，菲方宣布再次暫停終止該協議6個月。

《來訪部隊協議》是菲律賓與美國1998年簽署的重要軍事協議之一。協議規定美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。