美媒：蓋茨夫婦離婚文件正式生效　27年婚姻結束

美媒報道，8月2日提交給美國華盛頓金縣高級法院的一份文件顯示，微軟（Microsoft）聯合創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）和梅琳達（Melinda French Gates）正式離婚，結束了長達27年的婚姻關係。



蓋茨和梅琳達是全球商業界最著名的夫婦之一。據美國媒體5月份的報道，梅琳達一直對丈夫與億萬富翁投資者愛潑斯坦 （Jeffrey Epstein） 的關係感到不安，在媒體公布了兩人關係的細節後，她聘請了離婚律師。

美媒《霍士財經》（FOX Business）8月2日報道，2日提交的文件顯示，兩人的夫妻關係已經無可挽回地破碎，雙方都沒有要求更名，且兩人都不會獲得配偶的贍養費，分居協議條款包括財產分配，但他們未向法院提交分居協議。法官已在2日簽署文件批准兩人離婚。

雖然兩人已同意繼續在慈善事業上合作，但合作也有可能隨着婚姻而結束。7月份，蓋茨和梅琳達·蓋茨基金會 （Bill&Melinda Gates Foundation） 表示，如果雙方認為彼此無法一起共事，梅琳達將在兩年後從理事會辭職。

蓋茨是世界上第四富有的人。梅琳達曾在微軟任職，並於1994年與蓋茨結婚。她在共同管理基金會的工作中一直是全球健康與女性平等的倡導者。