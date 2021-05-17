蓋茨離婚真正原因？並非和平分手　女兒僅轉發母親聲明露端倪

撰文： 中關村在線 最後更新日期： 2021-05-17 20:48

1987年，來自美國德州達拉斯的梅琳達（Melinda Gates）遇上來自華盛頓州西雅圖的比爾蓋茨（Bill Gates）並相戀；1994年，蓋茨與梅琳達結婚；2021年，蓋茨與梅琳達結束27年婚姻，達拉斯與西雅圖「相離」。很多人對於蓋茨與梅琳達離婚倍感遺憾，因為在外界看來兩人在這27年間相處十分融洽而且還時常會秀恩愛撒狗糧，同時兩人還於2000年共同成立了全球最大的私人慈善機構——比爾及梅琳達．蓋茨基金會。此外蓋茨與梅琳達的相遇、相戀也頗為外界稱道。

蓋茨與梅琳達的戀情屬於典型的辦公室戀情而且還是屬於一見鍾情：蓋茨被梅琳達的美貌吸引，梅琳達也着迷於蓋茨的風趣。兩人在當時還都十分優秀：蓋茨在當時已是微軟CEO，而擁有電腦和經濟學雙學士+名校畢業+女MBA三大標籤的梅琳達自然也不差；此外兩人的性格還很互補：蓋茨智商很高但情商很低且脾氣臭，而梅琳達則是知書且達理。性格的互補也許是這對「神仙眷侶」能夠攜手走過27年風雨的原因之一。

不過既然蓋茨與梅琳達離婚已成既定事實，我們也只有尊重雙方意願。那麼，為何蓋茨與梅琳達決定結束兩人長達27年的婚姻？兩人的巨額財富將如何分割？今天小剛就和大家一起吃下這口「大瓜」，聊一聊這段未能圓滿的「達西之戀」。

離婚幾何：工作忙顧不上？忘不了前女友？

關於蓋茨與梅琳達離婚的原因，我們不妨先聽一下兩位當事人的想法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

在梅琳達與蓋茨共同發布的離婚聲明中兩人都認為繼續這段婚姻「無法讓彼此繼續成長」。而據外媒TMZ披露的離婚文件顯示，梅琳達向美國法院方面表示她與蓋茨間的婚姻「破裂得無法挽回」。

先說梅琳達。梅琳達與蓋茨於1987年相識，當時梅琳達的身份是微軟的產品經理。同時小剛在開頭也已介紹過，梅琳達是微軟公司首位女MBA，拿到了美國杜克大學電腦和經濟學雙學士，進入微軟後她迅速成為一名職場精英，於90年代初成為微軟訊息產品總經理。而在職業正處上升期時梅琳達與蓋茨相戀，最後為了蓋茨放棄自己的事業在家相夫教子，後期又「重出江湖」與蓋茨共同打理基金會事務，這也讓她開始逐漸「忙活」起來。

而蓋茨也是個「大忙人」。雖然他決定退出微軟和巴郡哈撒韋公司董事會的原因之一就是為了可以花更多的時間陪伴家人，不過現在來看「退董」後的蓋茨似乎仍然很忙。關於這一點梅琳達在2020年接受媒體採訪時也提到過，她抱怨稱65歲的蓋茨仍然常常一天工作16小時，陪伴家人的時間少之又少。

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需要知道的是蓋茨的家中還有三個孩子，雖說蓋茨也會從百忙之中抽出時間陪伴孩子，不過從梅琳達的闡述來看似乎這種陪伴是較少的。關於自己與蓋茨間的婚姻，梅琳達在2019年曾表示自己與蓋茨都「到了人生的關鍵時刻」並開始思考自己「還能堅持下去嗎」。而蓋茨的大女兒珍妮弗．凱瑟琳．蓋茨（Jennifer Katharine Gates）在兩人共同發布離婚聲明後也僅轉發了母親梅琳達的離婚聲明並表示「家庭已經歷了一段充滿挑戰的時光」，蓋茨的小女兒則是通過社交網站的個人簡介表達自己對父親的不滿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

家人對蓋茨的憤怒與不解，似乎也藉助此次事件完全地表露出來了。因而此次蓋茨與梅琳達也並非「友好的分手」。

值得注意的是，在與梅琳達結婚前蓋茨其實就對自己在婚後能否平衡工作與家庭的關係而陷入糾結。其實也能理解，畢竟蓋茨在結婚前就在負責微軟公司的運作，退出董事會後也還有一個擁有1600多名員工的基金會需要與妻子共同打理，而且還「恰好」趕上了疫情，因而基金會工作的壓力從某種角度上說也在影響梅琳達與蓋茨的婚姻。綜合梅琳達的說法及宣布離婚後蓋茨的大女兒及小女兒的種種舉動，我們似乎可以判斷蓋茨離婚是由於長期長時間工作未能給予妻子和家人足夠的陪伴導致的。

除了工作與生活平衡難之外，霍士商業爆料稱蓋茨在與梅琳達結婚前有一項特別的協議：每年蓋茨都可以和他的前女友——矽谷著名風投資本家、企業家安．溫布萊德一起在北卡羅來納州的海灘小屋中度過一個週末。甚至蓋茨在與梅琳達結婚前都曾向安．溫布萊德徵求過意見。這種在外人看來不可思議的約定在梅琳達的默許下貫穿了她與蓋茨27年的婚姻，可見這種隱秘的關係或許也是讓這段婚姻走向盡頭的原因之一。

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不過話說回來，無論是工作繁忙還是所謂難忘前女友都只是外界的猜測，至於兩人離婚的真正原因想必也只有蓋茨與梅琳達兩人知道。小剛只能說科技圈大佬的愛情，真的很微妙。

財產分割：已轉讓24億美元股票，但一切才剛剛開始

關於蓋茨與梅琳達離婚一事，除了外界普遍對兩人結束27年婚姻感到不解以外，二人共同擁有的巨額財富的分配問題也成為了關注的焦點。目前沒有人知道蓋茨和梅琳達實際擁有的共同財產具體價值是多少。單看蓋茨，其目前持有1.37%的微軟股份，價值260餘億美元。此外蓋茨還擁有一家專門為自己理財的卡斯凱德投資公司，這家公司擁有包括加拿大國家鐵路公司在內的大、小公司股權。同時蓋茨還擁有一架龐巴迪BD-700私人飛機、數輛跑車及大量藝術收藏等。據《福布斯》數據顯示，比爾蓋茨身價已超1300億美元。而據彭博億萬富翁指數顯示，目前蓋茨擁有約1450億美元的財富。

此外據路透社消息稱，蓋茨和梅琳達共同打理的基金會還有500多億美元的資金需要管理，不過這筆資金無法重新分配。好在兩人在離婚後仍將繼續打理基金會事務，但離婚事件勢必將對後續外界對基金會捐款構成影響，因而兩人離婚後基金會的運作也是外界關注的焦點之一。目前已知的是，外媒報導稱蓋茨已向梅琳達陸續轉讓了價值近24億美元的股票，其中包括上文提到的價值15億美元的加拿大國家鐵路公司股票等，而這僅佔待分割資產中很小的一部分。

值得注意的是，比爾蓋茨與梅琳達之間沒有簽訂婚前協議。而按當地法律，沒有婚前協議的夫婦在離婚後或採取財產平分的方式。因而如《衛報》所言，梅琳達很有可能憑藉此次財產分割獲得700餘億美元進而成為全球第二富有的女性。而CNBC報導稱目前蓋茨及其前妻梅琳達已各建律師團隊來處理財產分割事宜。雙方的律師團隊中各有一名曾處理過世界首富貝佐斯離婚案的律師。有媒體報導稱蓋茨方的離婚律師泰德．比爾貝在貝佐斯離婚案中主要幫助貝佐斯前妻進行財產分割，而梅琳達的離婚律師安德森在貝佐斯離婚案中則是幫助貝佐斯處理財產分割問題，也就是說蓋茨離婚案讓曾經處理貝佐斯離婚案的律師「再聚首」，只不過效力方對換了。

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另外還有一點，蓋茨與梅琳達此前也曾和巴菲特承諾稱將捐出超過一半的個人資產，目前尚不清楚二人離婚對於此項承諾的履行究竟會造成哪些影響。如此巨額的財產若想完成分割肯定不是一天兩天就能完成的，作為吃瓜群眾我們只能祝愿梅琳達與蓋茨財產順利完成分割，二人順利離婚了。

達拉斯遇上西雅圖，但西雅圖不相信愛情？

讓西雅圖這個城市在中國家喻戶曉的，除了《緣份的天空》（Sleepless in Seattle）之外還有《北京遇上西雅圖》，兩部片子都向我們展示了一段美好且奇妙的愛情。不過同樣在西雅圖遇到妻子的貝佐斯與蓋茨似乎沒能傳承這份美好，相繼與陪伴自己20餘年的妻子離婚。

貝佐斯與妻子麥肯齊於2019年4月正式完成離婚。與蓋茨一樣，貝佐斯同樣沒有和妻子簽訂婚前協議。不過麥肯齊最終沒有選擇本可屬於自己的一半財產，而是只要了價值380億美元的亞馬遜股權並最後改嫁，體面地結束這段婚姻。

貝佐斯與麥肯齊，蓋茨與梅琳達，兩對頗為相似的矽谷夫婦：都在西雅圖相遇，都有著不一般的相戀經歷，但最後麥肯齊和梅琳達都不是文佳佳，貝佐斯和蓋茨也不是Frank，北京遇上了西雅圖，而西雅圖卻難遇達拉斯。西雅圖造就了很多科技圈的風雲人物，但從蓋茨和貝佐斯的離婚案來看，也許是西雅圖不相信科技圈的愛情了。

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