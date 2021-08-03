美國Square重金收購Afterpay　瞄準疫情下先買後付市場︱新聞背後

美國支付服務商Square於8月1日宣布，同意以290億美元收購澳洲金融科技公司Afterpay，這將成為澳洲史上最大宗的收購案。這宗交易的背後，還在於Afterpay提供的分期付款服務，在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間大受歡迎，Square與它的結合，有助搶攻「先買後付」（Buy Now Pay Later）市場。



Afterpay是什麼？

Afterpay於2014年成立，擁有逾1,600萬名用戶，全球有1億個商戶使用它。它讓用戶在購買貨品時能分期付款，只要用戶按時付款，它不會收取額外費用。

Afterpay與信用卡都是提供「先買後付」服務，但不同的是它主張「零利息」，用戶若然遲還款，它會收取遲還款的費用（late fee），這個費用設有上限，為購物價格的25%，且標榜不會另外就利息收錢。

Square收購Afterpay：圖為路透社發布日期為8月2日的設計圖片，顯示澳洲金融科技公司Afterpay的手機應用程式。（Reuters）

這間公司的收入來源，既來自遲還款費，也來自商戶，據澳洲網站CHOICE所指出，它向商戶收取每宗交易3毫澳元的定額費用，另加3%至7%的佣金，這個收費比其他支付服務高。

如今收購Afterpay的Square，則是讓用戶透過手機使用信用卡，它的手機應用程式Cash App令用戶可即時向親友轉賬，又可以在網上購物。

疫情下Afterpay受歡迎

在新冠肺炎疫情下，很多人受防疫措施限制而不能經常出門，因此選擇網上購物，加上疫情下失業的人增加，他們需要用分期付款來減輕經濟負擔。英國廣播公司（BBC）2日指，在2020年，更多民眾，尤其是年輕人選擇於疫情期間以分期付款的方式購買日用品，令不需信用檢查的網上支付服務更受歡迎，Afterpay更成為業內的關鍵指標。

科技關鍵（TechCrunch）網站3日稱，Afterpay與Square結合，有潛力建立世上其中一個最重要的支付網絡。

Square收購Afterpay：圖為8月2日，美國紐約市一間咖啡店的支付服務商Square付款設備。（Reuters）

Square行政總裁、有份創立Twitter的多爾西（Jack Dorsey）1日發聲明主張，Square和Afterpay有共同目標，即希望令金融系統更公平、更易使用及更具包容性。