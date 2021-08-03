金正恩新相顯示後腦貼膠布　韓媒猜測或接受脂肪瘤切除手術

朝鮮領導人金正恩近日亮相公開場合的照片引發輿論關注，因為外界發現他後腦貼有一塊「肉色膠布」，引來不少猜測。



韓國《中央日報》網站8月2日報道，朝鮮中央電視台等朝鮮媒體7月30日在報道朝鮮人民軍召開第一屆指揮官與政治幹部講習會的消息時播出了相關鏡頭。

講習會於7月24日至27日在平壤舉行，從金正恩出席講習會發表講話時的鏡頭中可以看到，他後腦部位貼有一塊肉色醫用膠布。

從其他影像中，還可以看到金正恩揭下膠布的樣子，後腦位置有深色斑點。

Kim Jong Un could be seen with a mysterious dark green spot on the back of his head last week during public activities.



The exact nature of the mark or bruise is unknown, but other footage showed the DPRK leader covering it with a bandage.https://t.co/WvwRGFME7J — NK NEWS (@nknewsorg) August 3, 2021

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報道指，專家們認為金正恩可能只是摘除了痘瘡或脂肪瘤等皮膚問題，貼上膠布是為了保護皮膚。

報道引述一名不願公開姓名的感染內科教授表示，「可能是長痘膿腫或脂肪瘤，對身體都沒有大影響」，脂肪瘤是體內脂肪堆積出現的一種良性腫瘤。

金正恩參謁中朝友誼塔，向中國志願軍烈士表示崇高敬意：