金正恩參謁中朝友誼塔　向中國志願軍烈士表示崇高敬意

在朝鮮解放戰爭勝利68周年之際，朝鮮領導人金正恩7月28日參謁中朝友誼塔。



朝中社7月29日報道，金正恩向參加朝鮮人民擊退帝國主義侵略的祖國解放戰爭，不惜獻出寶貴生命的中國人民志願軍烈士表示崇高敬意。

報道稱，伴隨着《獻花曲》響起，金正恩名義的花圈敬獻在中朝友誼塔前，花圈緞帶上寫有以全體朝鮮人民的名義，致以崇高的敬意。這是金正恩掌權執政以來第三次向朝中友誼塔獻花。

報道還稱，朝鮮人民軍儀仗隊舉行了列隊行進，金正恩與陪同的領導幹部一起參觀了中朝友誼塔。

金正恩說，高舉抗美援朝保家衛國的旗幟，在激烈的戰爭年代同朝鮮軍隊並肩戰鬥的志願軍官兵真正的戰鬥友誼和無比的犧牲精神，深深地記載在偉大的戰爭歷史，清楚地留在朝鮮人民的記憶裏。

金正恩指出，獻出鮮血支援朝鮮人民神聖的歷史鬥爭的中國人民高貴靈魂和殊勳，同繁榮的社會主義朝鮮一道永垂不朽，並以血肉紐帶結成的朝中友誼在實現共同事業的道路上世世代代堅定不移地傳承下去。