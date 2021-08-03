中國東盟10+1外長會　王毅：就南海行為準則前言部分達成初步一致

中國外長王毅8月3日以視像方式出席中國-東盟（10+1）外長會，他表示，早日達成「南海行為準則」是中國與東盟國家的共識。他又稱，這次會議宣布「南海行為準則」二讀正積極以線上方式推進，並就「前言」部分達成初步一致。他並談到，要警惕個別域外國家公然介入本地區領土和海洋爭議。



王毅表示，中方將繼續履行《南海各方行為宣言》的承諾，堅持由直接當事國通過磋商談判和平解決爭議，不採取激化矛盾、擴大分歧的單方面行動，同時加強海洋領域務實合作。

中國外長王毅8月3日以視像方式出席中國-東盟（10+1）外長會（中國外交部）

早日達成準則是共識

他又稱，早日達成「準則」是中國與東盟國家的共識，已排除疫情障礙在重慶舉行了落實《南海各方行為宣言》高官會，同意恢復南海行為準則案文磋商，此後又密集舉行特別視像會和聯合工作組會，體現出全面落實《宣言》、加快「準則」磋商、維護南海和平穩定的堅定意願。

他稱，這次會議宣布「準則」二讀正積極以線上方式推進，並就前言部分達成初步一致，形容「再次表明只要我們堅持推進磋商的共同政治意願，不管是肆虐的疫情，還是外來的干擾，沒有任何困難能夠阻擋我們。」

王毅表示，中方在南海的主權權益符合包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，中方從未提出新的聲索，但必將堅持迄今一以貫之的立場，在中國東盟共同努力下，南海形勢保持著總體穩定，航行和飛越自由得到依法保護。

王毅8月3日表示，早日達成「南海行為準則」是中國與東盟國家的共識，圖為他出席中國東盟10+1外長會（中國外交部）

王毅：個別域外國家公然介入

他稱，同時要警惕的是，個別域外國家公然介入本地區領土和海洋爭議，在中國和東盟國家之間大搞挑撥離間，派出大量先進艦機四處挑釁，已成為南海和平穩定最大的攪局者，他稱，南海不是也不應成為大國博弈的角鬥場，「我們不能聽任他們破壞本地區和平穩定的良好局面。」