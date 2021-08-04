新冠肺炎｜美國疫情重回爆發期：近5.6萬人住院　近半年來最多

美媒消息，目前全美有近56,000名因確診新冠肺炎（COVID-19）而住院的患者，為自2月份以來的最高數值。



美國廣播公司（ABC）8月3日報道，美國聯邦政府公布的數據顯示，截至上周（7月26日當周），91%的美國人生活在高傳染率（7天的新病例率大於等於100）或較高傳染率（7天的新病例率在50到99.99之間）的社區中。

中國券商民生證券稱，傳播速度更快的Delta變異毒株正在全美國迅速蔓延。美國疾病控制和預防中心7月31日公布的數據顯示，30日全美報告新增新冠確診病例101,171個，為2021年2月7日以來的單日增幅最高紀錄，其中，德爾塔變異毒株引起的新增感染病例佔比超過80%。

根據數據，阿拉巴馬州、阿肯色州、亞利桑那州、特拉華州、佛羅里達州、路易斯安那州和南卡羅來納州的每個縣都存在高傳染率或較高傳染率的社區。路易斯安那州、阿肯色州、佛羅里達州、密蘇里州和阿拉巴馬州的確診率為全美最高，其次是密西西比州、德克薩斯州和俄克拉荷馬州。

中國券商民生證券認為，美國「群體免疫」計劃失敗，秋冬季歐美日均新增確診都有可能會再度突破10萬例，屆時歐美可能會再度採取經濟封鎖政策，經濟復甦前景受挫，美國10年期國債實際利率逐步走低，從-0.7%一度跌至-1.127%，創紀錄新低。通脹預期也迎來拐點，從2.5%左右跌至2.3%左右，美國流動性繼續保持寬鬆的概率提高。