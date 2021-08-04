英國考慮阻止英偉達NVIDIA收購ARM

彭博社8月3日援引知情人士稱，英國政府正在考慮阻止晶片設計商英偉達（NVIDIA）以400億美元收購英國同業ARM，理由是潛在的國家安全風險。



NVIDIA稱，正在與英國政府就監管程序逐步解決問題。NVIDIA發言人稱，公司展望政府提出問題以及預期去解決他們的問題。

ARM由日本軟銀集團持有。ARM是全球一大半導體公司。它的設計支援差不多所有智能手機以及數以百萬計的其他裝置。

軟銀已在出售資產，目的是集資以回購股份，並對初創企業進行新的投資。

電腦、智能手機內有大量半導體。（Reuters）

英國政府網站稱，英國競爭和市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）7月20日已完成的第一階段調查報告並提交政府。

彭博社援引一位知情人士的話說，提交的評估報告包括令人擔憂的英國國家安全相關影響。

CMA在8月3日拒絕進一步評論。

內文還稱，由於國家安全問題，英國政府可能會對該合併案進行更深入的審查。