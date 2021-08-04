印度官方數據背後「可怕真相」：第三波疫情可能已在路上

近日，由Delta病毒引發的新冠確診病例再次在中國多個城市出現，不同於過去一年中國出現的零星本土疫情，本輪疫情在短時間內迅速「多點開花」，讓人切身感受到Delta病毒的來勢洶洶。



中國財聯社8月4日報道，截至目前 ，Delta毒株已經傳播至全球100多個國家和地區，並引發了新一輪疫情風暴。多國數據已經表明，Delta變種毒株的感染力遠超原始新冠毒株以及此前最先在英國發現的Alpha變種毒株。那麼，最先發現Delta變種毒株的國家——印度當前的情況如何呢？

儘管印度官方數據顯示印度疫情已經基本走出第二波新冠浪潮，但另一組數據可能會告訴我們一個更可怕的真相：第三波疫情浪潮可能已經在路上，而比Delta更可怕的新冠變種也可能會出現。

官方數字下的殘酷真相

數據顯示，截至8月2日，印度新增新冠感染病例30031人，新增死亡病例420例，儘管這個數字聽起來有些駭人，但相較此前5月的第二波新冠浪潮中的單日新增感染人數峰值40萬例，情況顯然已經大幅好轉。印度近七天的平均新增新冠人數38548例，相較於前一個7天周期也已經減少了3%，顯示當前情況也在較此前情況逐步好轉。

官方數據顯示第二波新冠浪潮已經結束

對此，很多人可能會有懷疑：印度的感染數據真實嗎？事實上，此前已經有多家媒體、機構和專家學者對印度官方公布的數據提出質疑。

比如根據在7月下旬公布的印度全國血清監測結果顯示，印度全國已經有68%的人身上攜帶着新冠病毒抗體。即使刨除已經接種至少1針疫苗的近4億人，在剩下未曾接種疫苗的近9.6億人中，攜帶新冠抗體者的比例依舊達到62%。

這就意味着，在印度13.6億人中可能已經有至少5.9億人感染過新冠病毒——這比印度官方公布的累計數字3172萬多出15倍以上。

此外，根據美聯社援引印度政府前首席經濟顧問蘇布拉馬尼安（Arvind Subramanian） 以及哈佛大學的另外兩名研究人員發表的報告，在印度因感染新冠死亡的人數可能比官方公布的數據多340萬至470萬——換句話來說，真實死亡數據可能是官方公布死亡人數42萬的10倍以上。

但是，如果從新冠病死率等數據來看，印度全國新冠死亡率已經有所回落，說明印度的醫療系統相對5月時近乎崩潰的情況已經逐步恢復正常運轉，印度的確正在走出第二波疫情。

「奇葩」的喀拉拉邦

值得特別注意的是，如果仔細觀察印度各邦報告的數據就會發現，在過去5天內，印度新報告的感染病例中，大約有一半都來自於印度南部的喀拉拉邦，這看起來非常奇怪，因為這個邦人口只佔印度總人口的3%。

喀拉拉邦報告的新增感染和死亡人數遠多於其他邦

實際上，這個邦報告的感染人數多，並不意味着該邦的疫情失控——與之相反，這個邦的疫情控制情況可能是印度最好的。

印度頂級病毒學家之一的Gagandeep Kang博士指出，喀拉拉邦報告的病例人數較多，是由於該邦檢測次數多、檢測較為智能準確，並且通常會主動通過追蹤密切接觸者尋找潛在感染者，使得檢測也更具針對性。

數據顯示，喀拉拉邦的每百萬人檢測人數是其他邦的兩倍，同時喀拉拉邦的每兩次檢測中就能發現1例陽性，而相較之下其他邦在每30次檢測中才能發現1例陽性（可能存在檢測不準確、漏報等情況）。

這就使得該邦的實際感染情況可能遠好於全國其他地區。上文曾提到的7月印度全國血清檢測顯示，喀拉拉邦6歲以上人口中，只有43%被發現曾感染新冠病毒，而在全國範圍內這一數據是68%。

此外，喀拉拉邦已為20%以上的人口全面接種疫苗，為38%（45歲以上人口占70%）接種了一劑疫苗，遠高於全國平均水平。

因此儘管該邦報告的新增感染人數是印度的一半，但該邦的新冠致死率卻只有印度平均水平的1/3。在一些其他邦的醫院系統已經不堪重負、火葬場人滿為患之時，喀拉拉邦的醫院中近一半為新冠病人準備的病牀仍然是空置的。

在其他邦已經選擇「躺平」的情況下，喀拉拉邦仍能積極對抗疫情，由此使得真實的新冠感染和死亡人數能夠相對減少，醫療系統壓力也大幅減弱，可謂是印度各邦之中的一股「清流」了。

對於全球不少國家來說，喀拉拉邦的情況也非常值得參考，因為它能明顯體現出在身處嚴峻的周邊嚴疫情環境下，堅持廣泛檢測、誠實報告數據、快速接種疫苗仍然能對抗擊疫情產生效果。

第三波疫情可能在10月到來

由於喀拉拉邦的檢測次數更多也更準確，該邦的感染數據或許更能真實反映印度疫情的真實情況。如果從喀拉拉邦的數據來看，儘管該邦在新冠管控方面已經相對相對其他邦更加積極，但在近半個月內，新冠疫情似乎又有抬頭的苗頭。

喀拉拉邦陽性檢出率再次抬頭

由於印度莫迪政府已經解除了經濟封鎖，包括喀拉拉邦在內的印度全國都放開了對大型聚會和遊行的限制，這使得喀拉拉邦近期單日新增新冠感染病例和陽性檢出率再次增長——儘管從全國數據來看暫時還沒有看出這一趨勢。

印度醫學專家Swapneil Parikh博士認為，喀拉拉邦在新增感染數量方面可能已經處於「指數級增長的早期階段」。

當然，這樣的情況肯定將不僅限於喀拉拉邦。根據印度理工學院的研究模型顯示，印度在未來幾個月內可能會出現新冠感染人數再次上升，形成第三波新冠浪潮，並在10月達到頂峰。不過鑑於當下印度已經有近2/3的人身懷抗體，並且印度正在逐步推進疫苗接種，實際的感染規模可能會比第二波浪潮要小。

數學模型顯示，印度全國感染數據可能會在8月就顯示出疫情惡化的趨勢，本輪感染浪潮中，單日感染人數可能在10萬到15萬之間，而印度仍未攜帶新冠抗體的近4億人就是最危險的人群。在這輪新的感染浪潮來襲之前，儘量減少社交聚會和推進疫苗接種是能減少感染人數的最有利手段——儘管對於印度全國來說，這可能難度不小。

而更可怕的是，印度醫學專家指出，疫情持續的時間越久，可能意味着病毒發生更多突變的可能性越大，這可能暗示着未來還有可能出現新的危險變種——如果這一情況成真，對於全球來說都可能是一場噩夢。