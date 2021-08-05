東京奧運｜札幌選手村伙食差　英國競步運動員投訴「似坐監」

東京奧運英國競步運動員博斯沃思（Tom Bosworth）8月2日透過社交媒體發布影片，稱位於日本札幌的選手村伙食差，形容是「吃冷飯菜渣」形同「坐監」。博斯沃思後來已經刪除影片。



《紐約郵報》報道，博斯沃思展示大會於札幌大通公園為運動員提供的食物，形容是「冷飯菜渣」。他表示，國際奧委會從奧運會賺很多錢，「有沒有可能，我們比賽的那一週，可以有比較像樣的食物嗎？例如是正餐，不是冷飯菜渣、蒸洋蔥或者是半生熟的意大利粉。」

圖為2019年2月10日，博斯沃思勝出於英國舉行的競步賽事。（Getty）

博斯沃思還投訴稱，用餐的地方使人熱得出汗，「有沒有可能，除了我們有的900米訓練圈以外，我們還有其他方法可以呼吸到新鮮空氣嗎？來一杯咖啡也無壞處。」他指，食物也似乎份量不足。

博斯沃思本來應該於東京奧運期間入住東京的選手村。然而，由於極端高温，男女競步和馬拉松比賽已經移師到札幌舉行。

英國代表團團長英格蘭（Mark England）接受英國廣播公司第五頻道（BBC Radio 5 Live）採訪時表示，已經得知事情，並將提出問題。