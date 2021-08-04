東京奧運｜今屆田徑賽屢破紀錄　選手努力背後有「外力」助攻？

今屆的東京奧運田徑選手，刷新了多個紀錄。挪威田徑選手禾賀（Karsten Warholm）在男子400米跨欄決賽中，以45秒94打破世界紀錄摘金；牙買加女飛人湯臣（Elaine Thompson）以10秒61刷新女子100米奧運紀錄。這除了是運動員的艱苦訓練成功，原來還有賽道的「助攻」。



東京奧運的跑道由意大利公司Mondo負責，他們同是2016年里約奧運的賽道設計者。設計師瓦洛里（Andrea Vallauri）表示，他們把賽道重新設計：在一層只有14毫米薄的混合物，加入了橡膠顆粒。在跑道底層的六角形設計，創造了很多小的空氣袋。

圖為8月3日，挪威選手禾賀（Karsten Warholm）在男子400米跨欄決賽中，打破46秒之壁創下世界紀錄奪冠。（Reuters）

這些六角形的設計，不只可吸收衝擊，還能提供能量反饋，增加比賽表現。瓦洛里表示這種設計完全符合規定，更可保護運動員避免受傷。

根據實驗室的測試，可以看見運動員的表現增加。雖然很難有精準數字，但平均表現能提升1%至2%。

除了挪威的禾賀與牙買加的湯臣外，波多黎各的選手卡馬曹昆恩（Jasmine Camacho-Quinn）在女子100米跨欄，以12.26秒打破奧運紀錄；中國選手蘇炳添亦在100米準決賽中跑出亞洲紀錄的9.83秒，成為1989年以來首位闖進奧運短跑決賽的亞洲選手。