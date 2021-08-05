新冠肺炎｜美國疫情反彈　福奇警告秋季日增病例或升至20萬

美國政府首席醫療顧問、美國國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長福奇（Anthony S. Fauci）8月4日表示，美國秋季單日新增新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例或將多達20萬宗。



福奇8月4日說：「記住，就在幾個月前，我們每天大約有1萬宗病例。我認為（每天）最終可能會有10萬到20萬宗的病例。」

福奇稱，德爾塔（Delta）變異病毒株的傳播能力不斷增強，而美國仍有約9,300萬符合接種條件的人未接種新冠疫苗，這一部分人是易感染人群。他也說，幸運的是，現在的疫苗能夠很好地對抗變異病毒株，降低重症率。

福奇還表示，擔心大量未接種疫苗的人可能會導致一種更強大的變種出現，與目前的疫苗相抗衡。他強調，「如果疫情得不到控制，加上接種人數達不到要求，那麼經過一整個秋天和冬天，（病毒）將獲得充分的變種時機。」

他又指，希望美國食品和藥物管理局（FDA）完全批准新冠疫苗，讓更多的人將接種疫苗。這些疫苗目前只在緊急情況下得到批准。