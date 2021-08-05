華為孟晚舟引渡案「最終關鍵階段」華為最新聲明發布

孟晚舟案的最後一輪聽證會在當地時間8月4日展開。聽證會將可能成為這場長達兩年半的法律拉鋸戰的最後關鍵節點。華為聲明，仍然堅信孟晚舟是清白的。



第一財經8月5日報道，華為在聲明中表示，「案件即將進入下一階段。華為仍然堅信孟晚舟是清白的。我們將繼續支持孟女士尋求正義和自由。」

接下來幾周，孟晚舟律師將提出以下主張：美國操縱了引渡庭審程序以及呈交給法院的核證證據；為確保欺詐罪名成立，美國不僅提供了誤導性證據，而且還遺漏了部分證據；美國提供誤導性核證證據的不當行為及其案件主張的轉變已破壞加拿大司法程序的公正性。

孟晚舟的程序濫用動議基於以下四個分支的不當行為提出：（1）美國前總統特朗普等官員將該案政治化；（2）逮捕過程存在嚴重侵犯孟女士憲章權利的行為；（3）美國核證過並呈交法庭的證據明顯不可靠的，可能存在誤導性；（4）美國聲稱對本案具有管轄權的做法其實是在明目張膽地違反習慣國際法。她的律師將敦促法院考慮這四個分支的累積影響並判定中止程序，作為以上不當行為的補救和補償措施。

最後，孟晚舟的律師將提出，美國未能確立有力的起訴主張，因為美國呈交給法院的記錄未披露足以讓公道的事實審判者在合適的指導下判定孟女士犯有欺詐罪的證據。有鑑於此，必須駁回引渡請求，讓孟女士回家。

此前，孟晚舟的律師曾以加美雙方涉嫌「程序濫用」為申訴理由，要求法庭中止對孟晚舟的引渡程序。

華為方面表示，孟女士的立場是，引渡程序侵犯了她的憲章權利，也是對加拿大司法程序的濫用，因此應該終止。需要特別指出，孟女士正在尋求以程序濫用作為申訴理由，其中的第三分支是基於美方向加拿大司法部代表提供的案件記錄的內容，這些內容存在誤導性、遺漏和虛假陳述。

華為公司一直認為，「孟晚舟女士是無辜的，並相信加拿大司法系統能夠作出同樣的結論。華為公司將繼續支持孟女士尋求自由與公正。」