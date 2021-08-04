孟晚舟案最後一輪聽證會8月4日展開　美媒指引渡機率極高

中國華為首席財務官孟晚舟引渡案最後一輪聽證會8月4日開始舉行。美媒回顧加拿大引渡案審判的歷史數據，稱孟晚舟避開引渡的機率極低。



中國華為公司首席財務官孟晚舟引渡案進入最後階段，孟晚舟案最後一輪聽證會定於8月4日至20日舉行。

據美國彭博社報道，在預定8月4日開始的聽證會上，孟晚舟的律師將試圖說服溫哥華的法官，美國從加拿大引渡孟晚舟的請求存在嚴重缺陷，孟晚舟的權利遭到侵犯，她應該被釋放。

彭博社分析稱，如果參照歷史，孟晚舟律師的上述訴求將會很艱難。

根據加拿大司法部的數據，在2008年以來收到的798份美國引渡請求中，加拿大只拒絕或放棄指控8份。美國撤回了40宗訴訟。

加拿大引渡律師博廷（Gary Botting）指出，「無論如何，這都將成為一個先例。」博廷認為，孟晚舟如果勝訴將極其引人矚目，因為放棄指控是如此罕見。

他說，如果孟晚舟敗訴，將證明美國有權追究與美國沒有關係的被告、犯罪發生地點和受害者涉及的案件。

孟晚舟否認有任何不當行為。如果在美國被定罪，孟晚舟將面臨最高30年的監禁。孟晚舟組建了加拿大在引渡案件中所見過的最強大的辯護團隊之一，十幾名律師在法庭上為她辯護。