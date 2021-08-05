美國3大汽車巨頭將承諾　2030年電動車銷售佔全國50%

電動汽車發展如火如荼，美國三大汽車製造商——通用、福特、克萊斯勒母公司Stellantis紛紛制定了快速推動轉型的戰略目標。



華爾街日報援引知情人士稱，上述三家車企均將目標設定為到2030年，旗下電動汽車銷量佔其全美汽車總銷量的40-50%。

與此同時，知情人士也表示：車企的銷售目標仍很大程度上取決於美國聯邦和地方政府對電動汽車的補貼支持力度，例如充電樁補貼以及私人購買補貼。

不久之前，美國參議院通過了一項包括充電樁在內的基礎設施建設法案，美聯邦政府立法者提議為各州和市政當局提供高達75億美元的資金建設充電樁。

此外，汽車行業官員預計美國政府將會頒佈和實施更為嚴苛的汽車燃油效率和尾氣排放標準，即燃油效率每年需較上一年提高3.7%，這加速了車企的電動化轉向，因為達不到要求的車企將會面臨罰款。

美國汽車創新聯盟主席John Bozzella預計，汽車行業在未來五年內，僅電動化方面的支出或將達到3300億美元。

隨着汽車廠商加速從燃油車轉向電動車，也將改變現有的汽車行業勞動力結構。製造電動車所需的人力相比燃油會少很多，而市場上的幾家主要車企已經不再立項新的燃油車項目了。

對於目前的美國汽車消費者來說，他們並不十分熱衷電動汽車。

瑞銀的一項調查顯示，37%的美國受訪者表示可能會考慮購買電動汽車，這一數據比去年新增加了15%。