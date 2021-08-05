特朗普促中國就新冠肺炎賠償10萬億美元　白宮拒回應

美國前總統特朗普（Donald Trump）呼籲「中國需為新冠肺炎（COVID-19）賠償超過10萬億美元」後，有記者就此追問拜登政府，白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）8月4日沒有對此回應，僅表示「我們的政策沒有改變。」



在8月4日舉行的新聞發布會上，當被問及拜登政府是否支持特朗普的呼籲時，普薩基僅回答稱「我們政策沒有改變」，記者再追問政府對特朗普的這一想法是否持「開放態度」時，普薩基打斷了提問，稱「你還有其他問題嗎？」

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特朗普此前曾多次聲稱中國必須就新冠疫情對美國予以賠償。最近，在6月12日威斯康星州一次集會上，特朗普再次表示，「中國和中國病毒——他們必須支付賠款。我們在死亡和生命方面受到了如此嚴重的傷害。」他補充說，「就算他們支付10萬億美元，那也不夠。」

對於特朗普的這番言論，中國外交部發言人汪文斌6月7日表示，特朗普在任期間，美國累計新冠肺炎確診病例超過2,400萬，死亡病例超過41萬。特朗普卻一再罔顧事實，向中國甩鍋推責，推卸自身疫情防控不力的責任，轉移視線。

汪文斌說「我想美國人民心裏有一本賬，真正應當追究的，是那些曾經高高在上，卻無視民眾生命健康的虛偽政客的責任。」

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