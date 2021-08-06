世衛反對接種「第三針」疫苗計劃　多國未理會︱國際晨報

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）公開反對接種「第三針」疫苗計劃，呼籲有意推行計劃的國家暫停，不過多國未有理會。



圖為8月1日，以色列耶路撒冷一間疫苗接種中心。以色列已正開始為民眾接種第三劑作為加強劑。（Reuters）

據世衛所指，低收入國家疫苗供應不足，呼籲富裕國家應把更多疫苗出口至發展中國家，而不是留給自國國民施打加強劑。在變種病毒Delta肆虐的情況下，譚德塞表示，明白所有政府想保護國民免受Delta影響，但希望各國至少在今年9月底前暫停加強劑接種，以達成在9月底時讓全球各國至少10%人口接種疫苗的目標。

雖然世衛作出公開呼籲，但有多少國家遵從成為疑問，例如以色列、土耳其等已經開打「第三針」疫苗，法國、德國、日本等也有此計劃，中國、泰國等亦有類似打算，美國白宮8月4日更反駁世衛的說法表示，可以兩者並行，在加強疫苗接種計劃之餘，也幫助其他國家。

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