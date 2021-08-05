王毅：反對架空東盟另起爐灶

中國國務委員兼外長王毅8月4日透過視像方式出席第11屆東亞峰會外長會，他表示，東盟（ASEAN）在地區合作中的中心地位不應被架空，現有的成熟區域合作機制不能再另起爐灶。



王毅4日說，當前新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情形勢更加複雜，經濟復蘇進程仍不平衡，全球和區域治理面臨多重挑戰。

圖為7月16日中國外長王毅在烏茲別克塔什干出席國際會議。（Reuters）

支持東盟發表宣導多邊主義聲明

他稱，東亞峰會成員彙聚全球疫苗主要生產國、亞太重要經濟體和應對氣候變化中堅力量，應團結合作，積極作為，在對抗疫情、恢復經濟方面，作出應有貢獻。

王毅又表示，中方支持東盟發表宣導多邊主義的聲明，願同各方共同維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序。

警惕各種偽多邊主義

他指，同時應警惕各種偽多邊主義，尤其要抵制假借多邊主義在本地區挑動集團對抗，東盟在地區合作中的中心地位不應被架空，現有的成熟區域合作機制不能再另起爐灶。

王毅稱，個別國家炮製散播虛假資訊，粗暴干涉本地區國家內政，嚴重違反國際關係基本準則。

他說，網路攻擊是全球面臨的現實威脅，應當共同加以應對，在全球範圍內大搞網路監控和竊聽活動的「駭客大國」首先應自我反省、改弦更張，而不是轉移目標，嫁禍他人，無端抹黑其它國家。