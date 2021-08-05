習近平：今年將努力向全球提供20億劑疫苗　向COVAX捐贈1億美元

中國國家主席習近平8月5日向新冠疫苗合作國際論壇會議發表書面致辭，他稱在今年全年，中國將努力向全球提供20億劑疫苗，又決定向「新冠疫苗實施計劃」（COVAX）捐贈1億美元（約7.8億港元），用於向發展中國家分配疫苗。



這次為新冠疫苗合作國際論壇的首次會議，由中國外長王毅主持，透過視像方式舉行，主題為加強疫苗國際合作，推進全球疫苗公平合理分配。

據央視新聞報道，習近平談到當前疫情起伏反覆，病毒頻繁變異，他期待這次論壇會議為全球疫苗公平可及邁出新步伐，為發展中國家團結合作注入新動力。

↓想知道疫情持績期間其他地方民眾的生活？請點擊放大觀看：

幫助發展中國家應對疫情

習近平表示，中國始終秉持人類衛生健康共同體理念，向世界特別是廣大發展中國家提供疫苗，積極開展合作生產，這是疫苗作為全球公共產品的應有之義。

他稱中國會繼續盡己所能，幫助發展中國家應對疫情，今年全年，中國將努力向全球提供20億劑疫苗，中國決定向「新冠疫苗實施計劃」捐贈1億美元，用於向發展中國家分配疫苗。

願與國際社會推進疫苗合作

他表示，願與國際社會一起推進疫苗國際合作進程，推動構建人類命運共同體。

COVAX是世界衛生組織（WHO）及國際疫苗相關組織牽頭的計劃，旨在促進新冠疫苗的研發、生產並分配。

中國外交部發言人趙立堅曾於7月29日在記者會表示，從年初以來，中國向世界特別是發展中國家提供疫苗，總數超過7億劑。