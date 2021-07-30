新任駐美大使｜秦剛代表習近平　或可直通拜登

從當前中美雙邊溝通渠道「通」但不「順」的現狀來看，兩國還要看關鍵「個人」發揮特殊角色，尋求突破。這個「個人」除了兩國元首以外，也包括他們信任的幕僚或親信。在拜登（Joe Biden）主導外交的背景下，中國國家主席習近平信任和賞識的新任駐美大使秦剛可以扮演這種角色，在關鍵時刻直通白宮。



作為「中國駐美特命全權大使」，秦剛自然能夠代表中國最高領導人習近平和中國政府向拜登政府表達立場和意見，也包括在特殊時期和美國達成一些協議。自習近平擔任中國國家主席後，秦剛就開始接手外交部新聞司工作，參與籌備過和習近平同美國前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普（Donald Trump）的會晤。可以說，他也是中美關係由競合轉向激烈競爭與對抗的見證者。

2021年7月28日，中國新任駐美大使秦剛（中）抵美。（中國駐美大使館網站）

秦剛上任後少不了和拜登政府的各種交涉，因為拜登政府和美國國會依然在醖釀針對中國的各種懲罰性舉措和議案，也少不了和裝腔作勢的布林肯（Antony Blinken）團隊打交道。前任駐美大使崔天凱離開時，布林肯團隊沒有送行。秦剛到任，他們也沒有人出面迎接。

由於要和中國激烈競爭與對抗，美國國務院「形式上」一定會謹小慎微地對待秦剛，並在外交溝通上繼續向楊潔篪和王毅等中國外交官表達美國強硬立場。而且，從目前來看，兩國外長層面的高層接觸與磋商短期內似乎也不會有什麼突破。

迫於管控雙邊關係的需要，拜登政府遲早會靈活處理對華關係，很有可能會通過白宮國安會以及國安顧問沙利文（Jake Sullivan）接洽北京。沙利文緊盯對華決策的美國內政利益視角，是秦剛例行接觸的美方官員之一，也是北京直通白宮的關鍵人物。如果布林肯「官面」上無法和北京取得突破，那麼沙利文將出面進行斡旋。

在華府，無需預約就能走進白宮的外國使節並不多，除非和美國總統的私人關係特別好。中國駐美大使並沒有這樣的待遇，這是兩國關係性質決定的。但是，當前中美關係是全球最重要的雙邊關係，棘手問題繁雜，對抗和衝突風險大。在這種形勢下，兩國之間的高層溝通就顯得非常重要。白宮近來傳出要和習近平搭建「紅色熱線電話」，也能體現這一點。

秦剛擔任駐美大使的第一要務就是籌備「習拜會」。點擊瀏覽拜登和習近平的交往瞬間：

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無論會不會有元首熱線，一線外交官的作用都不可或缺。在任何情況下，中美元首和高級外交官之間的通話都很重要。但在危機時刻，中國駐美大使可以直接前往白宮，當面向美方表達北京意見。也就是說，假如中國關係出現危機，或者發生衝突，拜登第一時間會見的人可能就是中國駐美大使。

另外，拜登和習近平打過交道，熟悉對方。但從坎貝爾（Kurt Campbell）等人的表態來看，拜登外交團隊對王毅、楊潔篪等中國外交官的角色還有一些誤解，根本不了解習近平外交核心圈。此時秦剛履新駐美大使，也給了拜登團隊重新認識習近平核心圈、搭建新關係渠道的一次機會。這種人事變化也是向拜登政府釋放信號，讓彼此能夠找機會給雙邊關係帶來一些改變。