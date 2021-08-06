中國赴英留學生人數首次超越來自歐盟者

英國大學及院校招生事務處（UCAS）統計數據顯示，最新一個學期的中國赴英國留學生人數首次超過歐盟，歐盟留學生人數比以往暴跌43%。



據彭博社8月5日報道，根據英國高校統一申請機構UCAS2021年7月發布的統計數據，最新一個學期的歐盟留學生申請數量僅有28,400份，比以往暴跌43%；與此同時，中國留學生申請英國高校的人數則達到28,490份，首次超過了歐盟。

UCAS統計數據顯示，自2017年以來，中國留學生申請英國高校的人數已經翻了一倍有餘，並且在2021年首次超過了歐盟。

彭博社提到，一方面，這是受到了英國脱歐的影響；另一方面也體現英國高校即便在西方對華政治關係緊張的時期依然對中國學生有着很強的依賴性。根據統計數據，始終需要繳納高昂學費的中國留學生數量，一直在穩步增長。

代表英國高校的政治遊說人士哈里斯（Stephanie Harris）指出，來自歐盟留學生的申請數量暴跌「令人失望，但在意料之中」，其主要原因是英國脱歐後，歐盟留學生在英國不能再享受學費優惠政策，需要繳納相當高昂的費用。

哈里斯警告說，歐盟留學生數量減少有可能威脅英國高校的「多元性」，呼籲英國政府出台措施，吸引更多歐盟留學生。

英國高等教育政策研究所所長希爾曼（Nick Hillman）也發出警告，英國高校極其重要財源就是國際留學生，除此之外「幾乎在所有方面」都嚴重虧損。歐盟和中國留學生數量此消彼長，有可能會讓人擔心英國高校在財政上過度依賴中國留學生的學費。「相比中國留學生的數量，來自其他國家的留學生數量不夠多。如果中國留學生突然不來了，英國高校將會感受到凌冽的寒風」。