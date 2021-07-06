中國500多名留學生申請美國簽證被拒　中方：已向美方提嚴正交涉

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-07-06 17:26

中國外交部發言人趙立堅7月6日就500多名中國留學生赴美留學簽證申請被美方拒絕一事抨擊稱，此舉開歷史倒車，延續了特朗普（Donald Trump）政府時期的遺毒。

在7月6日中國外交部例行記者會上，趙立堅表示，中方注意到近日部分中國留學生在申請赴美簽證時，被美方以違反特朗普政府時期簽署的第10043號總統令為由拒絕。中方對此表示嚴重關切，已向美方提出嚴正交涉。

美國是中國公民出國學習的主要國家。圖為2018年7月26日，多名中國民眾在美國駐華大使館外排隊等待簽證。（Reuters）

趙立堅指出，人文交流是中美關係的根基，學術教育與科技交流是中美人文交流的重要組成部分，對增進兩國人民相互理解認知，推動中美關係發展有重要意義。美方有關簽證限制措施延續了特朗普政府時期的遺毒，這與美方歡迎中國留學生的表態不符，嚴重損害中國赴美留學人員合法權益，嚴重破壞中美正常的人文交流和教育合作。

據中國官媒《中國日報》7月6日報道，知情人士日前接受該報獨家採訪時透露，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時，被美方以不符合美國「《移民和國籍法》第212條(f)款及第10043號總統令」為由拒簽。在遭美方拒簽後，這些中國理工科研究生近期發出聯名信，要求美方切實解決對中國學生的歧視打壓問題。

趙立堅還稱，這也與美方自我標榜的開放自由等理念完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，與中美兩國人民開展友好交流的共同願望背道而馳，是開歷史倒車。

趙立堅強調，中方敦促美方糾正錯誤，重新審議有關中國留學生赴美留學簽證申請，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，保護他們的正當合法權益，為中美人文交流與教育合作營造良好氛圍。