英國與東盟建立「對話夥伴關係」　藍韜文：標誌向印太傾斜

英國宣布與東盟（ASEAN）建立對話夥伴關係。英國外相藍韜文（Dominic Raab）稱，這是英國向印太傾斜的里程碑時刻。



東盟8月5日發布的公報稱，「考慮到英國與東盟的關係，以及英國作為歐盟成員時與東盟的合作和接觸，我們同意給予英國東盟對話夥伴的地位。」

根據英國外交部發布的消息，英國外交大臣藍韜文8月5日簽署協議，宣佈英國已成為過去25年來東盟第一個新的對話夥伴。

藍韜文稱，英國期待着與東盟國家擴大貿易，深化安全合作，併成為印太地區更強大的良善力量。

藍韜文8月5日參加了與東盟各國外長舉行的虛擬簽約儀式。

藍韜文表示：「這是英國向印太地區傾斜的一個里程碑式的時刻。我們與東盟更緊密的關係將有助於創造綠色就業機會，加強我們的安全合作，促進技術和科學夥伴關係，並維護國際法的關鍵支柱，如《聯合國海洋法公約》。」

英國外交部指出，對話夥伴地位將使英國處於印太地區的中心。「英國將與東盟及其成員合作應對關鍵的共同挑戰，如海上安全和跨國犯罪，通過貿易促進我們的經濟，並加強我們在新冠疫情和氣候變化等問題上的合作。」

路透社稱，這是英國在退出歐盟後，在推動與亞洲建立更緊密外交關係方面邁出的一步。政策轉向更多地關注亞洲和印度太平洋地區的高增長經濟體。