東京奧運｜美體操名將祝賀中國小將奪金　兩國運動員友誼温暖人心

美國有線新聞網絡（CNN）8月6日報道，貿易戰、軍事緊張和對新冠肺炎（COVID-19）的互相指責等問題中，中美關係過去幾年很艱難。但東京奧運讓兩國運動員展示了多年來兩國政府都沒有展示的友誼。



報道稱，3日的女子平衡木決賽中，中國體操運動員管晨辰和唐茜靖分別獲得了金牌和銀牌，而美國體操運動員比拉絲（Simone Biles）獲得了銅牌。這兩位中國體操運動員都是首次獲得奧運獎牌。

決賽結果公布後，喜氣洋洋的比拉絲擁抱了管晨辰。另一位美國體操運動員、奧運全能冠軍蘇妮莎（Sunisa Lee）也擁抱了管晨辰。之後，蘇妮莎透過社交媒體發文稱，她為管晨辰感到「非常驕傲」，並轉發了管晨辰從平衡木下來的影片，配文稱，「我非常愛她。」

中美關係和公眾情緒惡化之際，中國奧委會也對中美體操隊員之間的熱情慶祝和熱情交流回應。中國奧委會於官方推特寫道「我們有同感！」，並附上運動員慶祝勝利的照片。

We feel the same!😆This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/TzElarfHBy — Chinese Olympic Committee (@OlympicsCN) August 4, 2021

中國官媒《環球時報》也於文章評論道，蘇妮莎「真誠而歡樂的回應，感動了全世界的觀眾」。中國社交媒體平台微博有許多人稱讚比拉絲和蘇妮莎的體育精神，認為她們與管晨辰和唐茜靖之間的友誼，體現了真正的奧林匹克精神。