東京奧運｜最佳直播帶貨　日本滑板王子堀米雄斗「戰衣」賣斷市

東京奧運，是這兩個星期國際間最熱門的話題！各國廠商也沒放棄機會，強力促銷金牌選手代言的商品，像是日本「滑板王子」堀米雄斗穿著參加比賽的運動T恤，因為還是他親自參與設計，在日本已經賣到缺貨。



點圖重溫堀米雄斗在奧運滑板賽中的表現與衣著▼▼▼

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全民瘋奧運，場上運動員熱血拚搏，場外換成贊助商角力廝殺！選手得來不易的金牌，似乎也幫代言商品鍍上一層金。

日本滑板選手堀米雄斗：「東京這地方，有很多可以玩滑板的地方，不過因為人潮太密集，所以偶爾會被說，很危險不要在街上玩。」日本「滑板王子」堀米雄斗，賽場上英姿帥到沒朋友，他在拿下金牌一戰成名後，比賽同款運動品牌T-shirt，因為由他本人參與設計，現在在日本直接賣到缺貨。

勇奪乒乓球球混雙金牌的伊藤美誠，她脖子上這條磁石項鍊，據說有調整體內氣血循環的功能，現在網路詢問度也持續攀升。和伊藤一起拿下金牌的水谷隼，他代言的則是造型奇特的眼鏡，雖然有大陸網友質疑這是「減速鏡片」，不過這副眼鏡才不是什麼「黑科技」，而是幫患有眼疾的水谷隼解決光線刺眼的問題。

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這副特製眼鏡，要價港幣千多元，現在同樣瀕臨缺貨，類似的狀況不只出現在日本，大陸的金牌選手們，也是廣告接到手軟。

「亞洲最速男」蘇炳添，在奧運百米跑出9秒83，刷新亞洲紀錄；他代言的汽車廠商，也把握機會做宣傳；至於游泳200公尺混合式金牌汪順，以及中國女足的王霜，現在也都成了廣告寵兒，東京奧運不只捲起運動風潮，更帶來龐大商機。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】