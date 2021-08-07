新冠肺炎｜菲律賓馬尼拉封城兩週　謠言導致千人湧到接種中心打針

菲律賓新增10,623宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案，為近四個月以來單日新高。馬尼拉大都會8月6日「封城」兩週。有假消息流傳稱未接種疫苗的人士將被剝奪現金援助或禁止於「封城」期間離家，導致數以千計的人湧到接種中心打針。



菲律賓過去兩週的新冠肺炎確診個案持續增加，衛生官員歸咎於傳染力較強的德爾塔變種病毒株。菲律賓目前累計確診個案達到近164萬宗，8月6日新增247宗死亡個案，累計增至28,673宗。

圖為2021年8月6日，菲律賓馬里基納有電單車於檢查站排隊。（AP）

馬尼拉大都會「封城」兩週直至8月20日，期間只有從事必要行業的人士和因為醫療原因和購買食物的居民可以外出。首都區從夜晚8時實施八小時的宵禁，警察於邊界設置檢查站。

《菲律賓星報》（Philippine Star）和拉普勒新聞網站（Rappler）等媒體報道，馬尼拉市和拉斯皮尼亞斯市（Las Pinas）多個疫苗接種中心湧現數以千計的人，有人甚至前一天晚上就開始排隊，希望接種疫苗。