新冠肺炎｜秦剛在美隔離Twitter發文　呼籲中美合作抗擊Delta

中國新任駐美大使秦剛已經抵達華盛頓，正式上任。他接受隔離期間呼籲兩國合作抗擊新冠病毒變病異毒株Delta。



Fine in quarantine for a week now, yet the rampant spread of Delta variant is concerning. Infections in the US are resurging, and there』re local outbreaks in China. How about our two countries working together on solutions, e.g. more effective vaccines & helping other countries? pic.twitter.com/bhOcawTYxz — Qin Gang 秦剛 (@ChinaAmbinUS) August 6, 2021

秦剛8月5日發文稱：「目前已被隔離一周，感覺很好，但Delta病毒的猖獗蔓延令人擔憂。美國的感染人數正在回升，中國也爆發了局部疫情。我們兩國合作尋找解決方案如何，例如更有效的疫苗和幫助其他國家？」

中美關係未有因拜登上台而明顯轉好。在此背景下，秦剛7月28日抵達華盛頓，正式出任中國駐美大使一職。由於新冠肺炎疫情，秦剛將隔離14天，然後正式開展工作。

秦剛當天向中美媒體發表講話說，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。他還強調，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。