新冠肺炎｜秦剛在美隔離Twitter發文　呼籲中美合作抗擊Delta

撰文：胡龍華
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中國新任駐美大使秦剛已經抵達華盛頓，正式上任。他接受隔離期間呼籲兩國合作抗擊新冠病毒變病異毒株Delta。

秦剛8月5日發文稱：「目前已被隔離一周，感覺很好，但Delta病毒的猖獗蔓延令人擔憂。美國的感染人數正在回升，中國也爆發了局部疫情。我們兩國合作尋找解決方案如何，例如更有效的疫苗和幫助其他國家？」

中美關係未有因拜登上台而明顯轉好。在此背景下，秦剛7月28日抵達華盛頓，正式出任中國駐美大使一職。由於新冠肺炎疫情，秦剛將隔離14天，然後正式開展工作。

秦剛當天向中美媒體發表講話說，中美關係的大門已經打開，就不會關上，這是時代潮流，大勢所趨，民心所向。他還強調，中美作為不同歷史文化、不同社會制度、不同發展階段的兩個大國，正在進入新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代彼此相處之道。

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