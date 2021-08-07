華為第二季收入下降38%　公司發言人：美國打壓不公平

華為8月6日表示，2021年第二季度的收入，較2020年同期下降了38%。美媒稱，美國的制裁對華為智能手機和通信設備的銷售造成了巨大的傷害，華為銷量創美國制裁以來最大跌幅。



《華爾街日報》8月6日文章稱，華為的第二季度收入下降了38%，從2020年同期的人民幣2,718億元降至1,682億元。與第一季度16.5%的收入下降，和2020年第四季度11.2%的收入下降相比，第二季度的降幅明顯加快。

文章還稱，華為的智能手機銷售額一度是該公司的主要收入來源，但由於特朗普（Donald Trump）政府最終禁止該公司購買最先進的半導體，它的智能手機銷售額大幅下降。此外，電信設備銷售總額的收入也出現了下降，不過降幅要小得多。美國的一場營銷活動，迫使盟國放棄讓這家中國公司成為其5G設備供應商。

彭博社8月6日文章稱，華為銷量創美國制裁以來最大跌幅。

路透社8月6日文章稱，美國制裁阻礙華為的手機業務，根據諮詢公司Canalys的數據，華為在第二季度的出貨量為640萬部，七年來首次跌出中國手機市場的前五名。

華為發言人接受《日經亞洲》（Nikkei Asia）訪問時稱，美國的不公平打壓給消費電子業務造成直接影響，特別是在智慧型手機方面。

華為稱對其電信業務仍樂觀，因為中國自7月來一直在加快部署下一代網路標準。

華為輪值董事長徐直軍在發表財務報告後發聲明稱：「我們的目標是活下來，還要以有質量的方式活下來。」