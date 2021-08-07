王毅：不應再有「教師爺」也不需要「救世主」

中國國務委員兼外交部長王毅8月6日出席第28屆東盟地區論壇外長會。他表示，不干涉內政原則是發展中國家的護身法寶，強調不應再有「教師爺」，也不需要「救世主」。他同時提到南海問題，認為域外介入已經成為損害南海和平穩定的最大威脅。



王毅表示，不干涉內政是《聯合國憲章》重要原則和國際關係基本準則，是踐行多邊主義的應有之義，更是廣大發展中國家維護主權獨立和正當權利的護身法寶。他指，各國之間相互平等，彼此可以本著相互尊重精神加強交流，增進了解，但不應將自己的好惡強加於人，不能打著民主人權幌子，肆意干涉別國內政，甚至謀求地緣私利。他提到，東亞國家歷史大多有遭受列強欺淩的共同經歷，而今天的時代，不應再有「教師爺」，也不需要「救世主」，各國的命運應掌握在自己手中，地區的前途應由各國共同開創。

圖為2021年3月27日，南海牛軛礁有中國船隻。（Reuters）

王毅重申中方關於南海問題立場。他表示，南海局勢總體是穩定的，航行和飛越自由得到依法保護，這是中國和東盟國家共同努力的結果，不容唱衰和抹殺。中方願同東盟國家在《南海各方行為宣言》基礎，儘早達成有效、富有實質內容並符合包括《聯合國海洋法公約》在內國際法的「南海行為準則」，共同把南海建成和平之海、合作之海。

王毅指出，南海仲裁案違背「國家同意」基本原則，越權審理，在事實認定和法律適用上均存在明顯問題。中方從未參與，當然也不會接受。近年來，域外國家的介入已成為損害南海和平穩定的最大威脅。所謂「不區分域內域外國家」的說法，無視南海沿岸國的正當合法權益。濫用「航行自由」，更是對沿岸國主權和管轄權的挑釁，理應受到地區國家的抵制和反對。