美國情報部門傳獲取中國武漢病毒所的病毒基因數據，俄方對此回應，稱「這是一場配合中美間對抗的特別運動」，「美國正想方設法遏制中國，並唆使全世界反華」。



消息人士披露，美國情報部門正在挖掘一個含有大量基因數據的資料庫，包含從中國武漢實驗室研究的病毒樣本中提取的基因藍圖。

據俄羅斯衛星通訊社8月7日報道，俄羅斯聯邦委員會國際事務委員會第一副主席扎巴羅夫對此做出反應，他認為，這是美國反對中國特別運動的一部分。

扎巴羅夫表示，如今美國針對中國的聲明與美國對俄羅斯的表態相似。

他指出，美國沒有提供準確的數據，但是他們卻試圖向國際社會保證他們的調查是駭人聽聞的。

若美國國會的壓力繼續增大，拜登政府可能不得不向北京施壓，要求公布更多與武漢病毒研究所相關的數據。（Reuters）

這位俄羅斯聯邦委員強調說：「我認為這是一場配合中美間對抗的特別運動。這是一個不當舉動，不幸的是，西方政客越來越多地使用它。」

他表示，華盛頓對北京的這種態度是因為中國在廣泛的議題上領先於美國。

他說：「中國的增長率比美國高得多，中國相對輕鬆地度過了這場大流行，是最早採取並執行一切預防措施的國家之一，開發了疫苗併為大多數人口接種了疫苗。中國經濟發展得很健康。」

「我認為美國人正在想方設法遏制它並唆使全世界反對它，而這個藉口對他們來說很好用，因為這是一個共同的不幸。哼，你又怎麼能不宣布中國人有罪呢？」